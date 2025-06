Ahmedabad Plane Crash: 23 साल के क्रिकेटर की भी चली गई जान, टीम ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Dirdh Patel Died In Air India Plane Crash: 23 साल के क्रिकेटर दीर्घ पटेल, जिन्होंने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी, पिछले सप्ताह एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए 274 लोगों में से एक थे. AI 171 - बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 बेड़े से संबंधित - गुरुवार को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बीबीसी और एयरडेल एंड व्हार्फडेल सीनियर क्रिकेट लीग (जहां वह खेलते थे) के अनुसार दीर्घ पटेल उन 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से एक थे, जिनकी अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गई थी.

लीड्स मॉडर्नियंस क्रिकेट क्लब ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी और लिखा, " लीड्स मॉडर्नियंस सीसी के दीर्ध पटेल की अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में हुई मौत की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ है. वह पूल सीसी के पूर्व खिलाड़ी कृतिक पटेल के भाई हैं".

Dirdh Patel, 23-Year-Old Cricketer, Among Those Who Died In Air India Plane Crash. Team Pays Emotional Tribute. 🙏🙏 pic.twitter.com/svKuooNbwt