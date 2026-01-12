क्रिकेट के मैदान पर दुर्लभ पल, बाप-बेटे की जोड़ी ने BPL में जमाया रंग, नबी ने खास पल पर दिया ये बयान

Mohammad Nabi With Son Hassan Eisakhil in BPL: अफगानिस्तान के 41 साल के अनुभवी क्रिकेटर मोहम्मद नबी और 19 साल के हसन ईसाखिल की पिता-बेटे की जोड़ी ने पचास रन की साझेदारी करके क्रिकेट में एक दुर्लभ पल बनाया. ढाका कैपिटल्स बनाम नोआखली एक्सप्रेस मैच के दौरान, नबी और ईसाखिल ने सिलहट में सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2025-26 सीज़न में सिर्फ 30 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की. ईसाखिल ने नोआखली एक्सप्रेस के लिए 92 रन बनाए, जो उनकी टीम के लिए मैच जिताने वाली पारी साबित हुई, क्योंकि वे पहली पारी में 184/7 तक पहुंच गए, एक ऐसा लक्ष्य जिसके करीब भी विपक्षी टीम नहीं पहुंच पाई.

खास बात यह है कि यह BPL मैच ईसाखिल का लीग में पहला मैच था. दूसरी ओर, ईसाखिल के पिता, नबी ने 17 रन बनाए. साथ में, अफगानिस्तान के पिता-बेटे की जोड़ी ने 30 गेंदों में चौथे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की. BPL 2025-26 के 22वें मैच में, नोआखली एक्सप्रेस ने सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ढाका कैपिटल्स पर 41 रन से शानदार जीत हासिल की.

बेटे के साथ खेलने पर नबी ने कहा

"मैं वास्तव में अपने बेटे के साथ खेलना चाहता था. मैं लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था और मैंने उसे एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में तैयार किया. अपने डेब्यू पर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. जब हम एक साथ क्रीज पर थे, तो हम स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, क्या चल रहा था, आगे क्या हो सकता है, अगली गेंद तेज होगी या धीमी. वह उन गेंदों का इंतजार कर रहा था और उसने बहुत अच्छा खेला,"

"अब तक, यह एक अच्छा अहसास है. जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया और पिछले दो वर्षों से ट्रेनिंग लिया और घरेलू क्रिकेट खेला, वहां प्रदर्शन किया और प्रथम श्रेणी के साथ एकदिवसीय क्रिकेट में शतक बनाए, घरेलू टी 20 शपागीज़ा क्रिकेट लीग में प्रदर्शन किया, उससे मैं वास्तव में खुश हूं. पिछले साल, उसने नेपाल प्रीमियर लीग खेली और इस साल वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है. पिछले दो वर्षों में जिस तरह से वह प्रदर्शन कर रहा है वह वास्तव में बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि हम उसे जल्द ही राष्ट्रीय टीम में देखेंगे," उन्होंने आगे कहा.

ईसाखिल ने पिता नबी के साथ खेलने को लेकर कहा

ईसाखिल ने कहा कि वह अपने पिता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. "हां, यह मेरा और उनका सपना एक साथ राष्ट्रीय टीम में खेलना था और इसीलिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं," युवा खिलाड़ी ने कहा, उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी बल्लेबाजी शैली में समानता है, वह शायद ही अपने पिता की नकल करते हैं. "मैं उनकी बल्लेबाजी की नकल नहीं कर रहा हूं. मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पिता की तरह खेलता हूं, लेकिन मेरे दोस्त और दूसरे लोग मुझे बताते हैं कि मैं अपने पिता की नकल कर रहा हूं," उन्होंने कहा.

नोआखली एक्सप्रेस ने पहले बल्लेबाजी करने का लिया था फैसला

पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए, नोआखली एक्सप्रेस ने अपने 20 ओवरों में 184/7 का एक मजबूत स्कोर बनाया, जिसमें हसन ईसाखिल के 60 गेंदों में 92 रन और सौम्य सरकार के 25 गेंदों में 48 रन शामिल थे. मोहम्मद सैफुद्दीन और तैजुल इस्लाम की अगुवाई में ढाका के गेंदबाजों के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने दो-दो विकेट लिए, नोआखली ने ईसाखिल और सरकार के बीच 101 रन की साझेदारी का फायदा उठाते हुए एक मजबूत स्कोर बनाया.

जवाब में, ढाका कैपिटल्स का पीछा करने का प्रयास गति नहीं पकड़ पाया क्योंकि वे नियमित अंतराल पर विकेट खोते रहे. मोहम्मद सैफुद्दीन ने 20 गेंदों में 34 रन बनाकर कुछ देर तक शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें आखिरी ओवरों में कई चौके शामिल थे, लेकिन उन्हें टॉप और मिडिल ऑर्डर से खास समर्थन नहीं मिला. हसन महमूद (3.2 ओवर में 2-21) और मोहम्मद नबी (चार ओवर में 2-23) की अगुवाई वाली नोआखली की बॉलिंग यूनिट पूरे मैच में अनुशासित रही, और आखिरकार उन्होंने ढाका को 18.2 ओवर में 143 रन पर ऑल आउट कर दिया.

यह टूर्नामेंट में नोआखली की लगातार दूसरी जीत थी, इससे पहले उन्हें छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. वे अभी भी BPL 2025-26 पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं.