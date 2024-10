पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी हुई कुटाई कि लेग स्पिनर को आ गया बुखार, अस्पताल में हुआ भर्ती

Abrar Ahmed Hospitalized: मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट करने के लिए सारे पैतरे आजमा रहे हैं, लेकिन उनका एक भी पैतरा काम नहीं आ रहा है. इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद की तबीयत खराब हो गई है. जिसकी वजह से वह पहले टेस्ट के चौथे दिन मैदान में शिरकत करने के लिए नहीं उतरे हैं. बताया जा रहा है कि उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पाकिस्तानी टीम को अबरार अहमद से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मुल्तान टेस्ट में वह उन उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए हैं. टीम के लिए उन्होंने पहले टेस्ट मैच में कुल 35 ओवरों की गेंदबाजी की है. इस बीच 5.00 की इकोनॉमी से सर्वाधिक 174 रन लुटाए हैं. इस बीच उन्हें कोई सफलता भी हाथ नहीं लगी है. चौथे दिन मैदान में वह उतरते तो रनों का आंकड़ा और बढ़ सकता था.

"Bowling options for Pakistan are limited today. Abrar Ahmed has been hospitalized. He's suffering from a fever. ": Ramiz Raja on air 🗣️#PAKvsENG pic.twitter.com/BR5uPpUEj8