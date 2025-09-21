India vs Pakistan: पाक का 'पावर-प्ले' बम, अभिषेक-गिल करेंगे बेदम!

Abhishek Sharma vs Saim Ayub: एशिया कप 2025 सुपर-4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाने वाला है. दोनों टीमों के बीच यह हाई-वोल्टेज मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. इस बार भी इस मैच में भारत का पलड़ा भारी है. इस मैच में पाकिस्तान के एक बार फिर अपने 'पावर-प्ले' बम का इस्तेमाप भारत के दो ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर करने वाला है.

Photo Credit: @X(Twitter)

कौन है पाकिस्तान का 'पावर-प्ले' बम

यूं तो सैम अयूब पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज हैं लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश है लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने उलटफेर किया है. सैम अयूब ने पावर-प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में अभी तक 5 विकेट लिए हैं. उनकी यूएसपी है कैरम बॉल. पूरे टूर्नामेंट में पूरे 20 ओवरो में मिलाकर सिर्फ दो ही बॉलरों अय्यूब से ज्याादा विकेट लिले पाए हैं. अय्यूब ने शुरुआती 6 ओवरों में विकेट चटकाए हैं. उनका इकॉनमी रन रेट 6.60 का है. ऐसे में आज जब भारतीय ओपनर मैदान पर होंगे तो पाकिस्तानी कप्तान अपने 'पावर-प्ले' बम का इस्तेमाल करने की रणनाति अपना सकते हैं.

अभिषेक-गिल करेंगे बेदम

भले ही पाकिस्तान भारत के सामने अपने 'पावर-प्ले' बम का इस्तेमाल करेगा लेकिन भारत के दोनों ओपनर इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. खासकर अभिषेक शर्मा जो इस समय धुआंधार फॉर्में हैं. पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेड मैच में भी अभिषेक ने धमाका किया था. इस बार भी अभिषेक पाकिस्तान के गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं. अभिषेक आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और इस बार यदि सैम अयूब उनके सामने आए तो इस पाक गेंदबाज का क्या होगा. यह तो भविष्य के गर्त में ही छिपा है. बता दें कि एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने 3 मैच में 99 रन बनाए हैं जसमें उनका स्ट्राइक रेट 225.00 का है.

शुभमन के लिए बड़ा चैलेंज

इस सीरीज में गिल अभी तक कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए हैं लेकिन उनकी बल्लेबाजी क्लास ऐसी है जो ऐसे गेंदबाजों को अपने सामना बौना साबित कर सकते हैं. पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गिल अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा करेंगे और पाकिस्तान के हर एक चैलेंज का जवाब बखूबी देंगे.