'गट फीलिंग को फॉलो किया...', विराट कोहली के संन्यास पर एबी डिविलियर्स का आया रिएक्शन, VIDEO

AB De Villiers Big Statement: साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स शनिवार (31 मई) को मुंबई स्थित इस्लाम जिमखाना पहुंचे, जहां उन्होंने व्हीलचेयर खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस करने के अलावा उनके साथ मैच भी खेला. इसके साथ ही एबी डिविलियर्स ने खिलाड़ियों को टिप्स भी दिए. 'मिस्टर 360' को अपने बीच पाकर खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए. इस मौके पर एबी डिविलियर्स ने कहा, 'व्हीलचेयर पर इन खिलाड़ियों को मुस्कान के साथ क्रिकेट खेलते देखना खूबसूरत है. आशा है कि इन्हें भविष्य में अधिक मौके, बेहतर सुविधाएं और उपकरणों के लिए स्पॉन्सरशिप मिलेगी.'

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल-2025 के फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है. इस टीम ने 9 साल बाद खिताबी मुकाबले की टिकट कटाई है. आरसीबी ने 29 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालीफायर-1 में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. अब टीम के पास अपना पहला खिताब जीतने का 'गोल्डन चांस' है.

Ab De Villiers talking about Virat Kohli's Test retirement and his Legacy in Test Cricket. ❤️ (ANI).



- He said "Virat Kohli will be missed in Test matches, he leaves a great legacy in Test Cricket". 🐐pic.twitter.com/0tAVFnIsnO