VIDEO: आईपीएल प्लेऑफ में जो पहले कभी नहीं हुआ, वही शर्मनाक रिकॉर्ड GT स्टार के नाम दर्ज हुआ

Kusal Mendis, Gujarat Titans vs Mumbai Indians, Eliminator: आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला बीते शुक्रवार (30 मई) को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेला गया. यहां लक्ष्य का पीछा करते हुए जीटी की टीम को कप्तान शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा. वह पहले ही ओवर में महज एक रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो गए. उसके बाद क्रीज पर आए श्रीलंकाई बैटर कुशल मेंडिस से टीम को काफी उम्मीदें थी. वह अच्छे टच में भी नजर आ रहे थे. मगर मैच के दौरान जिस तरीके से आउट हुए. उसे देख हर कोई आश्चर्यचकित रह गया.

एमआई की तरफ से पारी का सातवां ओवर लेकर मैदान में आए मिचेल सैंटनर की दूसरी गेंद को उन्होंने पीछे हटकर लेग साइड में खेलने का प्रयास किया. यहां वह कामयाब भी रहे. मगर शॉट लगाते दौरान वह इतने पीछे चले गए कि उनका पिछला पैर स्टंप से जा टकराया. जिसकी वजह से स्टंप की गिल्लियां जमीन पर गिर गईं और उन्हें निराश कदमों के साथ ह‍िट-विकेट होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा.

HITWICKET IN THE ELIMINATOR. 🤯



- Kusal Mendis just lost his wicket due to hitting the stumps. 😱pic.twitter.com/hwfMEqRdYT