विराट कोहली नहीं, एबी डिविलियर्स ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का 'किंग'

AB de Villiers on King' of world cricket: विराट कोहली (Virat Kohli) को किंग कोहली (King Kohli) के नाम से भी फैन्स जामते हैं. लेकिन उनके दोस्त एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) एक बड़ा ऐलान कर दिया है. डिविलियर्स ने कोहली को नहीं बल्कि किसी दूसरे क्रिकेटर को विश्व क्रिकेट का किंग करार दिया है. दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज रहे एबी डिविलियर्स ने जैक कैलिस (Jacques Kallis) को विश्व क्रिकेट का 'किंग' करार दिया है. स्टार स्पोर्ट्स पर इंटरव्यू के दौरान एबी से पूछा गया कि जब आप किंग (King Of Crikcet) का नाम सुनते हैं तो अपके मन में सबसे पहले क्या आता है. इस सवाल पर रिएक्ट करते हुए एबी ने 'किंग' के तौर पर 'जैक कैलिस' (AB de Villiers on Jacques Kallis) का नाम लिया.

बता दें कि जैक कैलिस ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बराबर छाप छोड़ी है.कैलिस को एक महान क्रिकेटर के तौर पर याद किया जाता है. दूसरी ओर हाल ही में डिविलियर्स ने टॉप तीन बैटर का भी चुनाव किया था जिसमें उन्होंने कैलिस को दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज करार दिया है. इसके बाद नंबर 2 बल्लेबाज के तौर पर एबी ने रिकी पोंटिंग का चुनाव किया है. वहीं, नंबर 3 पर एबी की पसंद टॉप बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली बने हैं.

Photo Credit: BCCI

वहीं, एबी ने वर्ल्ड इलेवन का भी चुनाव किया था जिसमें भी उन्होंने सचिन तेंदुलकर औऱ जो रूट को जगह नहीं दी थी. एबी ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 में कोहली और पोंटिंग को जगह दी थी. वहीं, स्पिनर के तौर पर एबी ने मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न को अपनी इस खास इलेवन में शामिल किया था.

एबी डिविलियर्स ने चुनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 (AB De Villiers' World XI of legend)

ग्रीम स्मिथ, मैथ्यू हेडन, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, धोनी/ एडम गिलक्रिस्ट/मार्क बाउचर, मिचेल जॉनसन, मोहम्मद आसिफ, मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न

इस समय एबी डिविलियर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में खेल रहे हैं. इस टूर्नामेंट में एबी ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है. इस टूर्नामेंट में एबी ने दो शतक लगाए हैं. यही नहीं, उन्होंने अपनी फील्डिंग से भी दुनिया को चौंकाने का काम किया है.