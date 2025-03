IPL 2025: रोहित शर्मा नहीं, वानखेड़े के मैदान पर ये खिलाड़ी मचाएगा तूफान, एबी डिविलियर्स की भविष्यवाणी ने मचाई खलबली

AB de Villiers Prediction on Best Batsman At Vankhede in IPL 2025: मुंबई इंडियंस (MI) 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आईपीएल 2025 के अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है. इस बीच, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers on Rohit Sharma and Ryan Rickleton) का मानना है कि मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम की पिच नई टीम में शामिल हुए बल्लेबाज रयान रिकलटन के लिए बेहद अनुकूल होगी. रिकलटन को पिछले साल जेद्दा में हुई मेगा नीलामी में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था. वह पहली बार आईपीएल में खेलने जा रहे हैं. यह बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर हाल ही में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां मुंबई इंडियंस केपटाउन के लिए खेलते हुए उन्होंने 8 पारियों में 48 की औसत और 178.72 की स्ट्राइक-रेट से 336 रन बनाए थे.

स्टार स्पोर्ट्स के एक कार्यक्रम में डिविलियर्स ने कहा

"रिकलटन के लिए आईपीएल में खुद को साबित करने का यह शानदार मौका है. वह अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में हैं और सभी फार्मेंट में शानदार खेल दिखाया है. वह एक समझदार बल्लेबाज हैं और आक्रामक क्रिकेट खेलने में भी सक्षम है, लेकिन इसके साथ ही एबी डिविलियर्स ने कहा कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच उनके और रोहित शर्मा दोनों के लिए अनुकूल होगी." रिकलटन ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जमाया था और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे भी खेला था.

रोहित और रिकलटन की जोड़ी से MI को फायदा

इशान किशन के सनराइजर्स हैदराबाद में जाने के बाद, मुंबई इंडियंस को एक नए सलामी बल्लेबाज की जरूरत थी. डिविलियर्स का मानना है कि रोहित शर्मा और रयान रिकलटन की जोड़ी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. "मुझे रोहित और रिकलटन की दाएं-बाएं हाथ की सलामी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है. वानखेड़े स्टेडियम में गेंदबाजों के लिए रन रोकना मुश्किल होता है, और इस जोड़ी के साथ मुंबई इंडियंस का बल्लेबाजी क्रम और मजबूत हो जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि MI की ओपनिंग जोड़ी इस बार बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, जिससे गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी.

"मुझे लगता है कि रोहित और रिकलटन इस सीजन में धमाल मचाने वाले हैं. उनका संयोजन टीम के लिए बड़ा फायदेमंद होगा और विपक्षी गेंदबाजों को मुश्किल में डाल देगा."

मुंबई इंडियंस के पास इस बार एक नई ओपनिंग जोड़ी होगी, जिसमें अनुभवी रोहित शर्मा और आक्रामक रयान रिकलटन शामिल हैं. वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, जिससे डिविलियर्स को उम्मीद है कि यह जोड़ी आईपीएल 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और MI को शानदार शुरुआत दिलाएगी.