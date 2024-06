USA के ऐरन जोंस ने T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच मचाया गदर, बाबर आजम को पछाड़कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

USA vs Canada T20 World Cup: यूएसए टीम के ऐरन जोंस (Aaron Jone record in T20 World Cup) ने टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले मैच में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया. जोंस ने कनाडा के खिलाफ मैच में केवल 40 गेंद पर 94 रन की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी. अपनी पारी में ऐरन जोंस ने 10 छक्के और 4 चौके लगाए. उनकी पारी ऐसी थी कि कनाडा के गेंदबाज लाइन और लेंथ से भटक गए थे. बता दें कि मैच में कनाडा ने पहले बल्लेबाजी की थी और 194 रन बनाए थे. यूएसए को जीत के लिए 20 ओर में 195 रन बनाने थे. ऐसे में USA के ऐंड्रियस गौस ने 46 गेंद पर 65 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. बता दें कि दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 131 की साझेदारी हुई जिसने जीत की नींव रखी.

ऐरन जोंस ने एक ही पारी में बाबर आजम को पछाड़ दिया (Aaron Jones vs Babar Azam)

दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम को यूएसए के नए बल्लेबाज ऐरन जोंस ने एक खास मामले में पछाड़ दिया है. दरअसल, बाबर टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अबतक केवल 5 छक्के ही लगा पाए हैं लेकिन जोंस ने टी-20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में 10 छक्के लगाकर धमाका कर दिया है. यानी विश्व क्रिकेट में इस नए बल्लेबाज ने बाबर को इस मामले में पछाड़कर यकीनन अपने नाम की गुंज विश्व क्रिकेट के कानों में पहुंचाई है. बता दें कि बाबर ने अबतक अपने करियर में 13 मैच खेले हैं और केवल 5 छक्के लगाए हैं. वहीं, बाबर टी-20 वर्ल्ड कप में अबतक कुल 427 रन बना चुके हैं.

एक ही पारी में कई सारे रिकॉर्ड

यूएसए के बल्लेबाज ऐरन जोंस ने टी-20 वर्ल्ड कप के आगाज के साथ ही अपनी तूफानी 94 रन की पारी के दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. (fastest in T20Is for USA) ऐरन जोंस ने 22 गेंद पर अर्धशतक जमाया जो T20I में यूएसए की ओर से जमाया गया सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है. जोंस T20 WC में एक पारी में 10 या उससे ज़्यादा छक्के लगाने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बनने में सफल रहे हैं. इसके अलावा T20 WC डेब्यू में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं.

# T20I में यूएसए के लिए सबसे तेज़ अर्धशतक

# T20 WC में एक पारी में 10 या उससे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी

# T20 WC डेब्यू में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी, इससे पहले साल 2007 में गेल ने अपने डेब्यू वर्ल्ड कप मैच में 117 रन की पारी खेली थी.

# टी20 WC के इतिहास में किसी गैर-ओपनर द्वारा सफल रन चेज़ में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड

# य़ूएसए का टी-20 इंटरनेशनल में यह सबसे तेज सफल रन चेज है.(17.4 ओवर में सफल रन चेज 195 रन)

# टी20 WC के इतिहास में 10 छक्के लगाने वाले एकमात्र गैर सलामी बल्लेबाज