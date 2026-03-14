'बुमराह तेज गेंदबाजों का उस्मान तारिक है', पाकिस्तानी चयनकर्ता ने जसप्रीत को लेकर दिया अटपटा बयान

मौजूदा समय में जसप्रीत बुमराह की गिनती देश के ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में की जाती है. मगर पाकिस्तानी चयनकर्ता आकिब जावेद का कुछ अलग ही विचार है. वह बुमराह को नए नवेले पाक स्पिनर उस्मान तारिक की तरह देखते हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'आज के दौर में पूरे वर्ल्ड में इस तरह का एक ही गेंदबाज है. वह है बुमराह. जिसको भी अब मार पड़नी शुरू हो गई है. वह अलग है. वह कोई आम गेंदबाज नहीं हैं. उसका आम गेंदबाजों की तरह एक्शन भी नहीं है. वह आता है... मैं कहता हूं वह तेज गेंदबाजों का उस्मान तारिक हैं. वह जिस तरह से फेंकता है. बल्लेबाजों को लय में नहीं आने देता है.'

अपने अजीबोगरीब एक्शन की वजह से चर्चा में हैं उस्मान तारिक

पाक स्पिनर उस्मान तारिक मौजूदा समय में अपने अजीबोगरीब एक्शन की वजह से चर्चा में हैं. वह जिस तरह से क्रीज के पास थोड़ा रुककर गेंद डालते हैं. वह बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं. यही वजह है कि पाक क्रिकेट प्रेमियों के लिए वह उम्मीद की किरण बने हुए हैं.

🚨 PAKISTAN SELECTOR AAQIB JAVED ADMITS USMAN TARIQ IS A CHUCKER



"Jasprit Bumrah is Usman Tariq of fast bowlers. Nobody knows how he bowls those fast balls. Tariq chucks them." pic.twitter.com/zyHavSt7op — Brutal Truth (@sarkarstix) March 14, 2026

उस्मान तारिक

उस्मान तारिक ने खबर लिखे जाने तक पाक टीम की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर कुल नौ टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको आठ पारियों में 11.16 की औसत से 18 सफलता हाथ लगी है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तारिक के नाम दो बार चार विकेट चटकाने का कारनामा दर्ज है. 16 रन खर्च कर चार विकेट एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

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