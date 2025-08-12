'संन्यास ही लेना था तो...', आकाश चोपड़ा ने रोहित-विराट के टेस्ट रिटायरमेंट के फैसले पर दे दिया बड़ा बयान

Aakash Chopra on Rohit-Virat Test Retirement: रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के जल्द ही वनडे से संन्यास लेने की मीडिया रिपोर्टों के बीच, पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों ने गलत प्रारूप से संन्यास ले लिया और मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट के अभाव के कारण उन्हें टेस्ट क्रिकेट की बजाय 50 ओवर के प्रारूप को छोड़ना चाहिए था. कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारत के 2-2 से शानदार ड्रॉ कराने के कुछ दिनों बाद, ऐसी खबरें आने लगीं कि रोहित और विराट वनडे क्रिकेट भी छोड़ सकते हैं.

दोनों ही 2027 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की योजना में नहीं हैं, जब तक कि दोनों अपनी मैच फिटनेस और फॉर्म साबित करने के लिए घरेलू 50 ओवर के क्रिकेट में नहीं खेलते. दोनों क्रिकेटरों ने मई में भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी.

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, चोपड़ा ने कहा, "सच्चाई यह है कि उन्होंने गलत फ़ॉर्मेट को अलविदा कह दिया है. उन्होंने टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 छोड़ दिया था, लेकिन अगर वे टेस्ट खेलना जारी रखते और वनडे को अलविदा कह देते, तो कहानी कुछ और होती. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 12 महीनों में भारत ने सिर्फ़ छह वनडे खेले थे."

"हो सकता है कि आप साल में सिर्फ़ छह टेस्ट खेलें, लेकिन अगर ये सिर्फ़ छह टेस्ट भी हैं, तो ये 30 दिन का क्रिकेट है. अगर सिर्फ छह वनडे खेले जाते हैं, तो ये एक समयावधि में सिर्फ छह दिन का क्रिकेट होगा. आपके आखिरी आईपीएल मैच से लेकर अगले वनडे मैच तक 100 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा. आप बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं. आप बिल्कुल भी अभ्यास नहीं कर रहे हैं," उन्होंने आगे कहा.

चोपड़ा ने यह भी बताया कि इन दिनों वनडे सीरीज़ के बीच का अंतराल भी "बेहद बड़ा" है और सिर्फ़ कुछ वनडे मैचों से फ़ॉर्म, फ़िटनेस, डाइट के प्रति प्रतिबद्धता आदि को बनाए रखना मुश्किल होगा.

"तीन मैचों की एक सीरीज सात से आठ दिनों में खत्म हो जाती है. फिर अगली सीरीज तीन महीने बाद होगी. अंतराल बहुत ज़्यादा है, और आप बीच में प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेलेंगे. यह सच है कि अगर वे टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखते और वनडे छोड़ देते, तो लय में बने रहना बहुत आसान होता," उन्होंने कहा.

"जब आप टेस्ट से संन्यास ले चुके होते हैं, और वनडे क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेला जाता, तो इसका कोई ख़ास मतलब नहीं बनता. इसलिए सिर्फ दो महीने का तेज़-तर्रार आईपीएल, जहां आपको 14 से 16 पारियां खेलने को मिलेंगी, और फिर छह महीने बाद तीन मैच, और फिर तीन महीने बाद तीन मैच. मुझे लगता है कि यह बहुत, बहुत मुश्किल है," चोपड़ा ने कहा.

विराट और रोहित भारत के दो बेहतरीन वनडे खिलाड़ी हैं. विराट ने 302 मैचों और 290 पारियों में 57.88 की औसत से 51 शतकों और 74 अर्द्धशतकों के साथ 14,181 रन बनाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 है. दूसरी ओर, रोहित ने 272 मैचों और 265 पारियों में 48.76 की औसत से 11,168 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 है.

दोनों ने आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एकदिवसीय मैच खेला था, जिसे उन्होंने जीता था. विराट ने पाँच मैचों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की पारी उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा. रोहित का टूर्नामेंट मिश्रित रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनल में 76 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई और टूर्नामेंट का अंत 36.00 की औसत और 100.00 के स्ट्राइक रेट से 180 रन बनाकर किया.

यह दिग्गज जोड़ी 2023, यानी विश्व कप वर्ष से शानदार फॉर्म में है. विराट ने 37 मैचों और 34 पारियों में 61.07 की औसत से 1,710 रन बनाए हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 95 से ज़्यादा है, जिसमें सात शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166* है. रोहित ने 38 वनडे मैचों और 37 पारियों में 48.97 की औसत और 117.24 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1,714 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन रहा है.

उनका अगला वनडे मैच 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों का होगा. नवंबर से दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन और वनडे मैच, जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन और वनडे मैच और जुलाई में इंग्लैंड के ग्रीष्मकालीन दौरे पर तीन वनडे मैच होने हैं. प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि रोहित और विराट अपनी निरंतरता और सजगता के साथ इन मैचों का पूरा फायदा उठाकर विश्व कप में जाने की अपनी संभावनाओं को बनाए रखेंगे.