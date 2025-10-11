शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और...आकाश चोपड़ा ने चुनी अगली फैब फोर, जानें कौन हैं बाकी के दो खिलाड़ी

विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन, इन दिग्गजों को पिछले दशक में कई दिग्गजों ने फैब फोर माना. इन चारों ने ना सिर्फ रनों का अंबार लगाया बल्कि अपनी टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेलीं. 2014 में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्टिन क्रो ने फैब फोर शब्द दिया था. यह शब्द इन चारों दिग्गज बल्लेबाजों के वर्ल्ड क्रिकेट में प्रभुत्व को दर्शाने के लिए इजाद किया गया था. विराट कोहली टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. स्मिथ वनडे से दूरी बना चुके हैं. जो रूट ने टी20 अंतरराष्ट्रीय छोड़ दिया है. सिर्फ केन विलियमसन ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं. हालांकि, यह चारों दिग्गज जल्द ही 40 के हो जाएंगे. ऐसे में अगले फैब फोर कौन होंगे, इसको लेकर सवाल उठता है और पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने इसका जवाब दिया है.

आकाश चोपड़ा ने चुने अगले फैब फोर

आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए अगले फैब फोर को चुना है. आकाश चोपड़ा ने कहा,"विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन. ये थे हमारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फैब फोर क्रिकेटर. अगला फैब फोर, मुझे लगता है कि यह लगभग यहीं पर हैं." आकाश चोपड़ा ने अपने अगले फैब फोर में शुभमन गिल और जायसवाल को शामिल करते हुए कहा,"शुभमन गिल उस फैब 4 का हिस्सा हैं और आगे भी बने रहेंगे, सभी फॉर्मेट में. यही यशस्वी जायसवाल के लिए भी जाता है. वह अभी सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और जल्द ही तीनों फॉर्मेट खेलेंगे और तीनों में धमाल करेंगे."

आकाश चोपड़ा ने इसके बाद इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र को अपने फैब फोर में जगह देते हुए कहा,"इसके बाद में हैरी ब्रूक के बार में सोच रहा हूं, जो टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं. जो अपनी खेल शैली से तीनों प्रारूपों में छा जाएंगे. आखिरी खिलाड़ी जो आते हैं वह रचिन रवींद्र हैं. उनके पास तकनीक भी है, उनके पास धैर्य भी है. न्यूजीलैंड थोड़ा कम क्रिकेट खेलती है, लेकिन जब यह खेलेगा ना तो रवींद्र संगीत की तरह रन बनाएगा और सबके मन में रच बस जाएगा."

ऐसा है आकाश चोपड़ा के नए फैब फोर का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में हो रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी के बाद गिल के 38 टेस्ट की 70 पारियों में 2697 रन हैं. उनके बल्ले से 9 शतक और 8 अर्द्धशतक आए हैं. गिल ने 55 वनडे में 8 शतक और 15 अर्द्धशतकों के साथ 2775 रन बनाए हैं. जबकि 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 705 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्द्धशतक आए हैं.

बात अगर जायसवाल की करें तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की पहली पारी के बाद 25 मैचों की 47 पारियों में 2245 रन बनाए हैं. उन्होंने इस दौरान 6 शतक और 12 अर्द्धशतक लगाए हैं. जबकि 1 वनडे में उन्होंने 15 रन बनाए हैं और 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 723 रन. टी20 अंतरराष्ट्रीय में जायसवाल के नाम एक शतक और 5 अर्द्धशतक हैं.

इंग्लैंड के मौजूदा उप-कप्तान ब्रूक ने 30 टेस्ट मैचों में 10 शतकों की मदद से 2820 रन बनाए हैं. जबकि उन्होंने 32 वनडे मैचों में 1 शतक की मदद से 995 रन बनाए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 49 मैच खेले हैं और 914 रन बनाए हैं.

रचिन ने 17 टेस्ट मैचों में 3 शतकों की मदद से 1224 रन बनाए हैं. उन्होंने 33 वनडे मैचों में 5 शतकों की मदद से 1233 रन बनाए हैं. इसके अलावा, उन्होंने 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं जिनमें 452 रन बनाए हैं.

