वैभव सूर्यवंशी तोड़ेंगे विराट कोहली का मेगरिकॉर्ड, बदल जाएगा अंडर-19 रिकॉर्ड बुक का इतिहास

Vaibhav Suryavanshi Will Break Virat Kohli U19 Record: 14 वर्षीय टैलेंटेड बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी के लिए यूएसए के खिलाफ क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हुआ अंडर-19 विश्व कप का पहला मैच भुलाने लायक रहा. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में वैभव सिर्फ़ 2 रन बनाकर चार गेंदों में आउट हो गए. इस मैच से पहले, वैभव को अंडर-19 वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में विराट कोहली (978 रन) को पीछे छोड़ने के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत थी. लेकिन अब उन्हें इस महान क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम एक और मैच का इंतजार करना होगा. अबतक वैभव के नाम 19 अंडर-19 वनडे मैचों में 975 रन दर्ज हैं. अब U19 वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में विराट कोहली (978) को पीछे छोड़ने के लिए वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ 4 रन की जरूरत है.

मैच के दौरान, भारतीय मूल के तेज गेंदबाज ऋत्विक अप्पिडी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ऑन-साइड में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में बोल्ड हो गए. गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज़ के अक्रॉस एंगल होकर आई. आउट होने के बाद, अप्पिडी ने आक्रामक अंदाज़ में उन्हें विदाई दी, जबकि वैभव निराश होकर सिर झुकाए मैदान से बाहर चले गए.

सूर्यवंशी का छोटा सा करियर रिकॉर्ड हाईलाइट रील जैसा है. आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 38 गेंदों में शतक, पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में 59 गेंदों में सबसे तेज 150 रन और भारत का दूसरा सबसे बड़ा यूथ वनडे स्कोर (95 गेंदों में 171 रन) है. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टी20 मैच में यूएई के खिलाफ 42 गेंदों में उनके 144 रन उनके शानदार प्रोफाइल को और मजबूत करते हैं, लेकिन इन आंकड़ों से परे एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उनके करीबी मानते हैं कि टूर्नामेंट में निर्णायक साबित होगा.

वैभव सूर्यवंशी के कोच मनीष ओझा ने कहा

पटना की जेननेक्स क्रिकेट अकादमी में उनके कोच मनीष ओझा, जिन्होंने 10 साल की उम्र में वैभव की प्रतिभा को पहचाना था जो उनके गृह नगर समस्तीपुर से लगभग 100 किमी दूर हैं उन्हें आईपीएल में सफलता के बाद तेजी से विकसित होते हुए एक खिलाड़ी के रूप में देखते हैं.

ओझा ने बुधवार को आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत में बताया, "मैंने उनके गेम सेंस में बदलाव देखा है. वह पहले भी आक्रामक थे, लेकिन अब जिस तरह से हैं, उस तरह से नहीं. उनके आईपीएल 2025 के कार्यकाल के बाद, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है, और वह अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री पार मार सकते हैं. वह पहली गेंद से ही गेंदबाज़ पर दबाव बनाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आक्रामक होने से पहले समय भी ले सकते हैं."

"वह अब खेल को दो से तीन आयामों से देखते हैं और उनकी मानसिकता बहुत आशावादी है - जैसे वह टी20 और 50 ओवर के मैचों में आक्रामक रहते हैं, जबकि रेड-बॉल क्रिकेट में धैर्य दिखाते हैं. उनकी परिपक्वता बढ़ी है, विभिन्न प्रकार की गेंदों के खिलाफ उनके शॉट चयन में सुधार हुआ है, और अब वह बेहतर ढंग से आंकलन करते हैं कि किन गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा जा सकता है. उनके छक्के भी अब बड़े और लंबे हो रहे हैं," ओझा ने कहा.