विज्ञापन
विशेष लिंक

'ज्यादा समय नहीं बचा है', आकाश चोपड़ा ने BCB के ICC से T20 WC के मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने के अनुरोध पर दिया सीधा बयान

Aakash Chopra on BCB vs BCCI on T20I WC 2026: BCB ने कहा कि टीम "बांग्लादेशी दल की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं" के कारण 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी, जिसकी मेज़बानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका करने वाले हैं.

Read Time: 5 mins
Share
'ज्यादा समय नहीं बचा है', आकाश चोपड़ा ने BCB के ICC से T20 WC के मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने के अनुरोध पर दिया सीधा बयान
Aakash Chopra on BCB vs BCCI on T20I WC 2026

Aakash Chopra on BCB vs BCCI on T20I WC 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ किए जाने के बाद इस साल T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की पुरुष टीम को भारत नहीं भेजने का फ़ैसला किया है. इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ़ एक महीना बचा है, ऐसे में मैचों को किसी दूसरे वेन्यू पर रीशफ़ल करना मुश्किल काम होगा. BCB की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की "सुरक्षा और संरक्षा" संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, आगामी ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मैचों को भारत के बाहर के वेन्यू पर स्थानांतरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है.

BCB ने कहा कि टीम "बांग्लादेशी दल की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं" के कारण 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी, जिसकी मेज़बानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका करने वाले हैं. यह घटनाक्रम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा की गई घोषणा के बाद हुआ है कि उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ किए गए अत्याचारों के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के जवाब में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अपनी IPL 2026 टीम से हटा दिया है.

इंस्टाग्राम पर आकाश ने कहा, "अब, सिर्फ़ एक महीना बचा है (T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा). गेंद ICC के पाले में है. वे पता लगाएंगे कि क्या करना है.

आकाश ने यह भी बताया कि पिछले साल पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से भारत के इनकार की तुलना इस स्थिति से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत ने महीनों पहले ही यह साफ़ कर दिया था कि वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते और वे टूर्नामेंट में न खेलने के लिए भी तैयार थे.

"लॉजिस्टिकल तौर पर, यह थोड़ा मुश्किल होने वाला है. क्योंकि इतने कम समय में इतने सारे मैचों को रीशफ़ल करना आसान नहीं है. अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सोच रहे हैं, तो भारत ने छह महीने पहले ही कह दिया था कि अगर हम खेलना चाहते हैं, तो हम पाकिस्तान नहीं जा सकते. अगर आप हमारे बिना टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं. तो, उस समय भारत का यही रुख था. और ICC के पास इसे मैनेज करने के लिए काफी समय था. लॉजिस्टिकल चुनौती से निपटने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है. यह एक दिलचस्प स्थिति है," उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा.

"बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग आज दोपहर को हुई, जिसमें ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई, जिसे भारत और श्रीलंका में होस्ट किया जाना है," BCB की रिलीज़ में कहा गया.

"बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तार से समीक्षा की, और भारत में खेले जाने वाले मैचों में बांग्लादेश नेशनल टीम की भागीदारी से जुड़ी कुल परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की. मौजूदा स्थिति और भारत में बांग्लादेश दल की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का गहन मूल्यांकन करने और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करने के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि बांग्लादेश नेशनल टीम मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं जाएगी," BCB की रिलीज़ में आगे कहा गया.

रिलीज़ में यह भी बताया गया कि BCB ने खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ICC से औपचारिक रूप से बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर के स्थानों पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है और वह तत्काल जवाब का इंतजार कर रहा है.

"इस फैसले के मद्देनज़र, BCB ने इवेंट अथॉरिटी के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार करे. बोर्ड का मानना ​​है कि यह कदम बांग्लादेशी खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, बोर्ड सदस्यों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा और भलाई की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि टीम एक सुरक्षित और उचित माहौल में टूर्नामेंट में भाग ले सके. बयान में कहा गया है, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि ICC इस स्थिति को समझेगा और इस मामले पर तुरंत जवाब देगा."

KKR द्वारा जारी एक मीडिया एडवाइजरी में मुस्तफिजुर की रिहाई की पुष्टि करते हुए कहा गया था, "कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि करता है कि BCCI/IPL, जो IPL का रेगुलेटर है, ने उसे आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है."

KKR का यह फैसला BCCI सचिव देवाजीत सैकिया के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शीर्ष क्रिकेट बोर्ड ने IPL फ्रेंचाइजी KKR को "हाल के घटनाक्रमों के कारण" बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश दिया है.

देवाजीत सैकिया ने ANI को बताया था, "हाल के घटनाक्रमों के कारण, जो हर जगह हो रहे हैं, BCCI ने फ्रेंचाइजी KKR को अपने एक खिलाड़ी, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है, और BCCI ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो BCCI उस रिप्लेसमेंट की अनुमति देगा."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Bangladesh, Mohammad Mustafizur Rahman, T20 World Cup 2026, Cricket, Aakash Chopra
Get App for Better Experience
Install Now