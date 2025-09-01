"दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया..." आकाश चोपड़ा ने इस खिलाड़ी को लेकर दिया बड़ा बयान

Aakash chopra Statement on Rishabh Pant: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होनी है. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड के चलते इस साल टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में हो रहा है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. इस टीम में जितेश शर्मा भी हैं और संजू सैमसन भी. संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन एशिया कप के लिए संजू की जगह प्लेइंग XI में बन भी पाएगी या नहीं, इसको लेकर सवाल है. ऐसे में जितेश एशिया कप में विकेटकीपर की भूमिका में दिख सकते हैं, लेकिन क्या वही अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगे, यह सवाल बना हुआ है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप में यह ऋषभ पंत भारत के पहली पंसद के विकेटकीपर थे. लेकिन अगले वर्ल्ड कप में भी ही दिखेंगे, यह तय नहीं है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि ऋषभ पंत का आईपीएल 2025 भले ही अच्छा नहीं गया हो, लेकिन विकेटकीपर की चर्चा में भी उनका नाम नहीं होना, हैरानी करने वाला है. अपने यू-ट्यूब चैनल पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का विकेटकीपर कौन होगा, इसको लेकर चर्चा करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा,"जब वह 1-2-3 पर बल्लेबाजी करते हैं तो 34-35 का उनका औसत भी है, जो अच्छी है. उनका स्ट्राइक रेट 156 का है, यह भी अच्छा है."

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा,"जब आप नंबर 4 से 7 को देखते हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट 140 है और उनका औसत यूट्यूब चैनल ठीक है." चोपड़ा ने कहा, "एक बात जो उनके पक्ष में जाती है, और मुझे बहुत आश्चर्य है कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है, वह यह है कि हमने जो टी20 विश्व कप जीता था, उसमें वह भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. कोई भी उनके बारे में बात नहीं कर रहा है. अजीब बात है."

आकाश चोपड़ा ने कहा,"अह जब आप वहां पर देखते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट है 140 का और 30 का इनका औसत है. 140 का स्ट्राइक रेट, 30 का औसत फिर भी ठीक है. एक चीज़ जो इनके पक्ष में जाती है और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और मैं काफी हैरान हूं. टी20 वर्ल्ड कप में जिसमें हम जीते हैं, उसमें भारत के तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और ऋषभ पंत से पीछे."

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा,"पर कहते है ना जैसे दूध में से मक्खी निकाल के कोई फेंक देता है. ऋषभ पंत के साथ तो कई बार वैसे महसूस होता है कि कोई बात ही नहीं कर रहा. हमने ये बात भी कर ली कि यार यशस्वी का नाम आना चाहिए पहले क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में वो वो टीम का हिस्सा थे. संजू भी उस टीम का हिस्सा थे. ऋषभ पंत को एकदम से साफ कर दिया गया है. ऑफ कोर्स आईपीएल उतना अच्छी नहीं रहा है तो उसका एक कारण जरूर रहा होगा, पर बातचीत में भी ना आना, यह एक हैरान करने वाला है."

आकाश ने आगे कहा,"जब हम पैकिंग ऑर्डर बनाएंगे, उसमें देखते हैं कि वो कहां पर फिट बैठते हैं. कौन से स्थान पर बैठते हैं और उसमें स्ट्राइक रेट मुझे लगता है पहला तवज्जो होना चाहिए. उसके बाद औसत की तरफ देखना चाहिए." आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे बीके खिलाड़ी ऋषभ पंत का पिछला सीजन काफी खराब गया था. लखनऊ ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन पंत पूरे सीजन सिर्फ 269 रन ही बना पाए. 2018 सीजन छोड़ दें तो पंत किसी भी सीजन में 500 से अधिक रन नहीं बना पाए हैं. ऐसे में उनका टी20 वर्ल्ड कप टीम में होना मुश्किल लग रहा है.

यह भी पढ़ें: DPL 2025 Final: 4 चौके, 7 छक्के... फाइनल में आया नितीश राणा का तूफान, वेस्ट दिल्ली लायंस ने जीता खिताब

यह भी पढ़ें: मात्र दो टेस्ट खेलने के बाद इंग्लैंड ने इस खिलाड़ी ने रेड बॉल क्रिकेट से लिया अनिश्चितकालीन ब्रेक, बताया ये कारण