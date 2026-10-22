AAJ KE MATCH: भारत-न्यूजीलैंड T20I समेत आज होंगे 12 बड़े मुकाबले, देखें पूरा कार्यक्रम

आज यानी गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को क्रिकेट के कई बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे. दिन का पहला हाई-वोल्टेज मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. 22 अक्टूबर से शुरू हो रही पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की यह सीरीज 1 नवंबर तक चलेगी. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच वनडे सहित कई अन्य मुकाबले भी खेले जाएंगे. आइए जानते हैं आज के सभी मैचों का शेड्यूल, मुकाबले का समय और वेन्यू
आज के मैच का पूरा शेड्यूल: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)
शेफ़ील्ड शील्ड 2026-27
- सुबह 5:00 बजे: शेफील्ड शील्ड 2026-27 - तस्मानिया बनाम विक्टोरिया, चौथा मैच, चौथा दिन. वेन्यू: बेलेरिव ओवल, होबार्ट.
- सुबह 8:00 बजे: शेफील्ड शील्ड 2026-27 - वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, छठा मैच, चौथा दिन. वेन्यू: डब्ल्यूएसीए ग्राउंड, पर्थ.
ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा, 2026
- दोपहर 1:30 बजे: ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2026 - दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट, पांचवां दिन. वेन्यू: सेंट जॉर्ज पार्क, ग्केबेरहा.
वेस्टइंडीज का बांग्लादेश दौरा, 2026
- सुबह 9:30 बजे: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड XI बनाम वेस्टइंडीज, अभ्यास मैच, पहला दिन. वेन्यू: बाशुंधरा स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट ग्राउंड, ढाका.
आईसीसी सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग ए, 2024-26
दोपहर 12:15 बजे: आईसीसी सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग ए - कतर बनाम कुवैत, 33वां मैच. वेन्यू: रुआराका स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, नैरोबी.
दोपहर 12:15 बजे: आईसीसी सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग ए - पापुआ न्यू गिनी बनाम जर्सी, 32वां मैच. वेन्यू: जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी.
भारत का न्यूज़ीलैंड दौरा 2026
- दोपहर 12:30 बजे: भारत का न्यूजीलैंड दौरा 2026 - न्यूजीलैंड बनाम भारत, पहला टी20 इंटरनेशनल. वेन्यू: हैगले ओवल, क्राइस्टचर्च.
पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज, 2026
- दोपहर 1:30 बजे: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज 2026 - श्रीलंका बनाम इंग्लैंड, तीसरा मैच. वेन्यू: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी.
आयरलैंड का नामीबिया दौरा, 2026
- दोपहर 1:30 बजे: आयरलैंड का नामीबिया दौरा 2026 - नामीबिया बनाम आयरलैंड, पहला वनडे. वेन्यू: हाई परफॉर्मेंस ओवल, विंडहोक.
न्यूजीलैंड महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा, 2026
- दोपहर 1:45 बजे: न्यूजीलैंड महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2026 - ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला, तीसरा टी20 इंटरनेशनल. वेन्यू: नॉर्थ सिडनी ओवल, सिडनी.
सीएसए टी20 चैलेंज 2026
- शाम 4:30 बजे: म्पुमलांगा राइनोज बनाम साउथ अफ्रीका इमर्जिंग प्लेयर्स, पूल बी. वेन्यू: अपलैंड्स कॉलेज, व्हाइट रिवर, म्पुमलांगा.
- शाम 4:30 बजे: ईस्टर्न स्टॉर्म बनाम क्वाजुलु-नटाल इनलैंड टस्कर्स, पूल बी. वेन्यू: विलोमूर पार्क, बेनोनी.
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