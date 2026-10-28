AAJ KE MATCH: सुबह से रात तक क्रिकेट का एक्शन, रणजी ट्रॉफी और WBBL समेत आज होंगे ये मुकाबले

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Today Cricket Matches: 29 अक्टूबर को क्रिकेट के कई मुकाबले खेले जाएंगे। भारत में रणजी ट्रॉफी 202627 के एलीट और प्लेट ग्रुप के मैचों का चौथा दिन होगा। वहीं, महिला बिग बैश लीग की शुरुआत होगी। इसके अलावा वेस्टइंडीजबांग्लादेश टेस्ट, श्रीलंकाइंग्लैंड वनडे ट्राई सीरीज और दक्षिण अफ्रीकाऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच पर भी नजरें रहेंगी। यहां देखें गुरुवार के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल, मैच का समय और वेन्यू.
द फोर्ड ट्रॉफी 202627
- मैच: वेलिंगटन बनाम ओटागो, तीसरा मैच
- समय: सुबह 3:00 बजे (भारतीय समय)
- वेन्यू: बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन
शेफील्ड शील्ड 202627
- मैच: साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सातवां मैच, दूसरा दिन
- समय: सुबह 5:30 बजे (भारतीय समय)
- वेन्यू: एडिलेड ओवल, एडिलेड
रणजी ट्रॉफी प्लेट 202627
- मैच 1: सिक्किम बनाम नागालैंड, चौथा दिन
- समय: सुबह 8:15 बजे
- वेन्यू: एसआईसीए ग्राउंड, रंगपो
- मैच 2: मणिपुर बनाम अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम बी ग्राउंड, अहमदाबाद
- मैच 3: मिजोरम बनाम मेघालय, चौथा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: गोकुलभाई सोमाभाई पटेल स्टेडियम, नडियाद
वेस्टइंडीज का बांग्लादेश दौरा 2026
- मैच: बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज, पहला टेस्ट, दूसरा दिन
- समय: सुबह 9:00 बजे
- वेन्यू: शेरएबांग्ला नेशनल स्टेडियम, ढाका
रणजी ट्रॉफी एलीट 2026-27
एलीट ग्रुप सी
- ओडिशा बनाम सर्विसेज: चौथा दिन, सुबह 9:00 बजे, कीट स्टेडियम, भुवनेश्वर
- झारखंड बनाम दिल्ली: चौथा दिन, सुबह 9:00 बजे, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
- महाराष्ट्र बनाम गुजरात: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे
- केरल बनाम बंगाल: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, केसीए क्रिकेट ग्राउंड, मंगलापुरम, तिरुवनंतपुरम
एलीट ग्रुप ए
- विदर्भ बनाम गोवा: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर
- पुडुचेरी बनाम उत्तर प्रदेश: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी सीचेम ग्राउंड, पुडुचेरी
- बड़ौदा बनाम जम्मूकश्मीर: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, रिलायंस स्टेडियम, वडोदरा
एलीट ग्रुप बी
- हैदराबाद बनाम पंजाब: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, जिमखाना ग्राउंड, हैदराबाद
- कर्नाटक बनाम त्रिपुरा: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयार ग्राउंड, मैसूर
- छत्तीसगढ़ बनाम आंध्र: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, देवीनेनी वेंकट रमना प्रणिता ग्राउंड, मुलापाडु, विजयवाड़ा
- सौराष्ट्र बनाम असम: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी, राजकोट
एलीट ग्रुप डी
- मुंबई बनाम हरियाणा: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, शरद पवार क्रिकेट अकादमी, बीकेसी, मुंबई
- चंडीगढ़ बनाम हिमाचल प्रदेश: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, सेक्टर 16 स्टेडियम, चंडीगढ़
- उत्तराखंड बनाम राजस्थान: चौथा दिन, सुबह 9:30 बजे, अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी, देहरादून
महिला बिग बैश लीग 2026
- मैच 1: मेलबर्न रेनेगेड्स महिला बनाम सिडनी थंडर महिला
- समय: सुबह 10:10 बजे
- वेन्यू: जंक्शन ओवल, मेलबर्न
- मैच 2: मेलबर्न स्टार्स महिला बनाम होबार्ट हरिकेंस महिला
- समय: दोपहर 1:40 बजे
- वेन्यू: जंक्शन ओवल, मेलबर्न
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 (202327)
- मैच: संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान, 142वां मैच
- समय: सुबह 11:00 बजे
- वेन्यू: आईसीसी अकादमी ग्राउंड, दुबई
पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज 2026
- मैच: श्रीलंका बनाम इंग्लैंड, छठा मैच
- समय: दोपहर 1:30 बजे
- वेन्यू: गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2026
- मैच: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट, तीसरा दिन
- समय: दोपहर 2:00 बजे
- वेन्यू: न्यूलैंड्स, केपटाउन
सीएसए टी20 चैलेंज 2026
- मैच: साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स बनाम टाइटंस, सुपर एट
- समय: शाम 4:30 बजे
- वेन्यू: रिक्रिएशन ग्राउंड, आउडशोर्न
अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, यूएई दौरा 2026
- मैच: अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय
- समय: रात 8:00 बजे
- वेन्यू: शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह
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