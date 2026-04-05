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बरहामपुर में अधीर चौधरी के प्रचार के दौरान तृणमूल का विरोध, लगे ‘वापस जाओ’ नारे

बंगाल चुनाव के दौरान बरहामपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर चौधरी के चुनाव प्रचार के समय तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने तीन अलग‑अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई.

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बरहामपुर में अधीर चौधरी के प्रचार के दौरान तृणमूल का विरोध, लगे ‘वापस जाओ’ नारे
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी
  • मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर चौधरी की रैली के दौरान तनाव बढ़ा और विरोध प्रदर्शन
  • अधीर चौधरी ने बहरामपुर नगरपालिका के वार्ड 5 से चुनाव प्रचार पैदल शुरू किया और कई स्थानीय कार्यकर्ता साथ थे
  • TMC समर्थकों ने 3 अलग-अलग इलाकों में वापस जाओ के नारे लगाए, पुलिस, केंद्रीय बलों ने स्थिति नियंत्रण में रखी
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रविवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर चौधरी की चुनावी रैली के दौरान तनाव एक बार फिर बढ़ गया, जहां तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर उनके खिलाफ 'वापस जाओ' के नारे लगाए. संयोगवश, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उसी दिन बरहामपुर में चुनावी रैली करनी थी. इस बीच, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों और पुलिस को तैनात किया गया था.

अधीर चौधरी के चुनाव प्रचार की शुरुआत

आज सुबह बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर चौधरी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया. उन्होंने बहरामपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 के मोहन रॉय पारा चौराहे से अपनी यात्रा शुरू की. उन्होंने ज्यादातर पैदल ही प्रचार किया. उनके साथ स्थानीय कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी थे. शनिवार को हुई अशांति के मद्देनजर, रविवार को चुनाव प्रचार शुरू होने के समय से ही केंद्रीय बलों और पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती की गई थी.

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तीन इलाकों में ‘वापस जाओ' के नारे

हालांकि, उन्हें तीन जगहों पर 'वापस जाओ' के नारों का सामना करना पड़ा—वार्ड नंबर 3 के दयामयी काली बारी क्षेत्र, दयानगर चौराहे और कंदनगर रोड क्षेत्रों में—जहां तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. वहां मौजूद पुलिस और केंद्रीय बलों ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया. गौरतलब है कि शनिवार शाम को पश्चिम बंगाल पुलिस ने बरहामपुर के प्रभारी निरीक्षक (आईसी) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की और चौधरी के चुनाव प्रचार के दौरान गैरकानूनी रूप से बाधा डालने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के चार सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

प्रचार में टकराव, कांग्रेस‑TMC आमने‑सामने

शनिवार सुबह अधीर चौधरी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे. वार्ड नंबर 19 में प्रवेश करते ही उन्हें कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद के अनुसार तृणमूल कांग्रेस चुनाव प्रचार में सुनियोजित रूप से बाधाएं डाल रही है. वे चुनाव परिणामों से भयभीत हैं, इसलिए उन्होंने हिंसा और धमकी का सहारा लिया है. हालांकि, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद भीष्मदेव कर्मकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया.  उन्होंने कहा कि वह गद्दार है. वह बाहरी लोगों को लाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है. स्थानीय लोगों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है.

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अब्दस समद रोड पर भी हुआ विरोध

संयोगवश, शुक्रवार रात अधीर चौधरी भी विरोध प्रदर्शन का शिकार हुए. तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने उन्हें देखते ही 'वापस जाओ' के नारे लगाए. यह घटना बरहामपुर के अब्दस समद रोड पर घटी. चौधरी उस इलाके में एक जिला कांग्रेस नेता से मिलने गए थे, जो बीमारी के कारण नर्सिंग होम में भर्ती हैं. उनके लौटने पर, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उन्हें देखते ही 'वापस जाओ' के नारे लगाए.

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