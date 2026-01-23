ऑफिस निकलने से पहले जान लें 23 जनवरी का ट्रैफिक डिवीजन, लेट होने का सवाल ही नहीं

Delhi Traffic: अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो आप लेट हो सकते हैं. आपको बता दें कि इसकी वजह है परेड की रिहर्सल. जिसकी वजह से दिल्ली के कई रूट्स को बंद किया गया है. अगर आप भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आपको इन रूट्स का पता होना चाहिए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जाम से बचने के लिए यात्रियों के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह रिहर्सल 23 जनवरी को होगी, जिसके चलते सुबह से लेकर रिहर्सल खत्म होने तक सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में सड़क प्रतिबंध लागू रहेंगे. यह जानकारी PTI की रिपोर्ट में दी गई है.

एडवाइजरी के मुताबिक, रिहर्सल के दौरान विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी. इसके अलावा रायसीना रोड, जनपथ, सी-हेक्सागन और आसपास की कई सड़कों पर भी ट्रैफिक बंद या सीमित रहेगा. उत्तर और दक्षिण दिल्ली के बीच सफर करने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वो सेंट्रल दिल्ली से गुजरने के बजाय रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि देरी से बचा जा सके. वहीं, कर्तव्य पथ की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही को भी कंट्रोल किया जाएगा.

मेट्रो सेवाएं

आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली मेट्रो सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन परेड मार्ग के पास स्थित कुछ स्टेशनों पर सेफ्टी कारणों की वजह से एंट्री और एग्जिट को लेकर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल और हेल्पलाइन नंबरों पर नजर बनाए रखें.

इस बीच, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी गणतंत्र दिवस समारोह और आखिरी रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली और गुरुग्राम में भारी वाहनों की एंट्री को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

अधिकारियों के अनुसार, मीडियम और भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश 22 जनवरी शाम 5 बजे से 23 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक, और 25 जनवरी शाम 5 बजे से 26 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. NH-48 पर जयपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को केएमपी एक्सप्रेसवे के पचगांव से डायवर्ट किया जाएगा. वहीं, गुरुग्राम के स्थानीय इलाकों से आने वाले वाहनों को हीरो होंडा चौक, शंकर चौक, मेहरौली बॉर्डर, सोहना, पटौदी और फर्रुखनगर जैसे स्थानों से वैकल्पिक रास्तों पर भेजा जाएगा.

चिल्ला बॉर्डर पर जाना है तो यू-टर्न लेकर एक्सप्रेसवे के रास्ते ईस्टर्न पेरिफेरल (EPE) का इस्तेमाल करें.

DND टोल प्लाजा से जाने वाले भारी वाहन यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जाएं.

कालिंदी कुंज से जाने वाले लोग यमुना अंडरपास से डायवर्ट होकर एक्सप्रेसवे का रास्ता अपनाएं

यमुना एक्सप्रेसवे से जाने वाले फलेदा कट या जीरो पॉइंट से परी चौक की ओर मुड़कर EPE का प्रयोग करें.

आपको बता दें कि यातायात पुलिस ने बताया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरी कोई भी इमरजेंसी सेवाओं के चलते किसी भी गाड़ियों को नहीं रोका आएगा. ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर उनसे संपर्क कर सकते हैं.

1. नोएडा ट्रैफिक हेल्पलाइन: 9971009001

2. दिल्ली ट्रैफिक हेल्पलाइन: 1095 / 011-25844444