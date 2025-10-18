विज्ञापन
दीपों की रोशनी में जगमगाया दिल्ली का कर्तव्य पथ, रामायण थीम लेजर और ड्रोन शो ने मोह लिया मन

दिल्ली का कर्तव्य पथ पहली बार ऐतिहासिक दीपोत्सव की मेजबानी कर रहा है. जहां 1 लाख 11 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो, राम कथा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सनातन चेतना के संगम ने त्योहार के इस उत्सव को अविस्मरणीय बना दिया.

  • दिल्ली सरकार ने दिवाली पर्व को भव्य बनाने के लिए कर्तव्य पथ पर दीपों से सजावट और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए
  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दीपावली के इस आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल हुए
  • रामायण थीम पर आधारित लेजर और ड्रोन शो ने तकनीक और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने इस बार दिवाली को खास अंदाज़ में मनाने के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया. राजधानी के प्रतिष्ठित कर्त्तव्य पथ को दीयों से सजाया गया, जिससे पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा. इस आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हुए. धनतेरस और दीपावली के अवसर पर दिल्ली सरकार ने रामायण थीम पर आधारित लेजर और ड्रोन शो का आयोजन किया, जिसने दर्शकों को आध्यात्मिकता और तकनीक का अद्भुत संगम दिखाया.

दिल्ली CM ने दी दिवाली की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर दिल्लीवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह पर्व सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ने का अवसर है. दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कार्यक्रम के दौरान कहा, “पिछली सरकारें सनातन त्योहारों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया रखती थीं और वोट बैंक की राजनीति के चलते अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देती थीं. लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार सभी वर्गों और धर्मों को बराबरी का मौका देती है. यही कारण है कि आज दिल्ली में इतनी भव्य और जगमग दिवाली मनाई जा रही है.”

दीपों की रोशनी से जगमगा उठा कर्तव्य पथ

दिल्ली का कर्तव्य पथ पहली बार ऐतिहासिक दीपोत्सव की मेजबानी कर रहा है. जहां 1 लाख 11 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो, राम कथा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सनातन चेतना के संगम ने त्योहार के इस उत्सव को अविस्मरणीय बना दिया. इसके साथ ही दिल्लीवासी और देशवासी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रेरणादायक संदेश साझा करते हुए दिल्लीवासियों को कर्तव्य पथ पर पहले दिव्य दीपोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया था.

ड्रोन शो से दिखाए रामायण के प्रमुख प्रसंग

कर्तव्य पथ पर 1 लाख 11 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो, राम कथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दिल्ली को सनातन संस्कृति के रंग में रंग दिया. कर्तव्य पथ पर हो रहा ये दीपोत्सव दिल्ली के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा. यहां आधुनिक तकनीक और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. सैकड़ों ड्रोन द्वारा प्रस्तुत भव्य ड्रोन शो में रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया गया है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. राम कथा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भक्ति संगीत और नृत्य नाटिकाएं इस आयोजन को और भी भव्य बना रही है.

