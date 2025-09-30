विज्ञापन
विशेष लिंक

Chhattisgarh News: दंडवत प्रणाम कराया, तिलक लगाया, प्रसाद खिलाया... गरबा खेलते पकड़े गए मुस्लिम युवक से लगवाए 'माता के जयकारे'

Non-Hindu Entry Garba: जगदलपुर में गरबा खेलते पकड़े गए मुस्लिम युवक शाकिब नवाब से हिंदूवादी संगठन ने जबरन धार्मिक क्रियाएं करवाईं. संगठन ने कहा कि गैर-हिंदुओं का प्रवेश रोकने की कार्रवाई जारी रहेगी. रानू तिवारी की रिपोर्ट.

Read Time: 2 mins
Share
Chhattisgarh News: दंडवत प्रणाम कराया, तिलक लगाया, प्रसाद खिलाया... गरबा खेलते पकड़े गए मुस्लिम युवक से लगवाए 'माता के जयकारे'
जगदलपुर गरबा विवाद: मुस्लिम युवक को पकड़कर लगवाए 'माता के जयकारे', हिंदूवादी संगठन बोला- 'गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकेंगे'

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गरबा उत्सव के दौरान हुआ एक विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है. एक हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने गरबा खेल रहे एक मुस्लिम युवक को पकड़ा. इसके बाद, युवक को दंडवत प्रणाम करवाया, प्रसाद खिलाया और उससे माता के जयकारे भी लगवाए गए. इस घटना का वीडियो बनाका भी हिंदू संगठनों ने वायरल कर दिया.

गरबा पंडाल में क्या हुआ?

यह घटना शहर के गणपति रिसॉर्ट में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित गरबा इवेंट के दौरान हुई. हिंदूवादी संगठन सनातन क्षेत्रीय मंच को जानकारी मिली कि इस कार्यक्रम में एक मुस्लिम युवक शामिल है. संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे और युवक की पहचान शाकिब नवाब के रूप में की. संगठन के सदस्यों ने शाकिब को माता की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करवाया, उसे तिलक लगाया, प्रसाद खिलाया और 'माता के जयकारे' लगवाए और फिर वहां से बाहर भेज दिया गया.

संगठन ने क्यों की ये कार्रवाई?

इस मामले पर सक्षम संस्था से जुड़े कुणाल चालीसगांवकर ने बयान दिया है. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई एक सोची-समझी योजना का हिस्सा है. कुणाल चालीसगांवकर ने बताया कि 21 सितंबर को समस्त समाज और हिंदू संगठनों ने एक बैठक की थी. इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया था कि 'नवरात्रि सुरक्षा बल' बनाया जाएगा. इस बल का मुख्य उद्देश्य सभी गरबा आयोजनों में 'गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकना' है, साथ ही किसी भी तरह की अभद्रता या अश्लील गतिविधियों को रोकना है. 

आगे भी जारी रहेगी ऐसी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुए प्वाइंट्स की एक कॉपी पुलिस एसपी को भी सौंपी गई थी. कुणाल चालीसगांवकर ने दावा किया कि अपील के बावजूद कुछ पंडालों में गैर-हिंदू घूमते नजर आए थे, और वे भाग गए. उन्होंने कहा कि पकड़े गए युवक (शाकिब नवाब) को तिलक लगाकर, प्रणाम कराकर और प्रसाद देकर भेज दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी हिंदू संगठनों द्वारा इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें:- टीचर ने 12वीं की स्टूडेंट से रचाई शादी, लड़की ने 'सिपाही पति' के लिए लगाई ये गुहार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jagdalpur Garba Row, Muslim Youth Forced To Chant, Jagdalpur Garba Dispute, Shakib Nawab Garba, Chhattisgarh News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com