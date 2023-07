CUET UG Result 2023: एनटीए संभवतः इसी हफ्ते सीयूईटी यूजी परिणाम घोषित करेगा, यहां से जानें लेटेस्ट अपडेट 

सीयूईटी परीक्षा परिणाम की घड़ियां नजदीक हैं, ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि एनटीए ने 28 जून को सीयूईटी यूजी आंसर-की जारी किया था, जिसपर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 जून थी. हालांकि यूजीसी चेयरमैन ने आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की तारीख 1 जुलाई तक बढ़ी दी थी. आज जुलाई की 11 तारीख है, ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि एनटीए सीयूईटी यूजी रिजल्ट को आज-कल में जारी कर दें. इस साल सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए करीब 15 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

एनटीए ने अब तक सीयूईटी यूजी का फाइनल आंसर-की भी जारी नहीं किया है. ऑब्जेक्शन के आधार पर फाइनल आंसर-की जारी किया जाता है. कभी-कभी एग्जाम ऑथोरिटी फाइनल आंसर-की और नतीजों की घोषणा एक साथ करती है, ऐसे में हो सकता ही सीयूईटी यूजी फाइनल आंसर-की और सीयूईटी यूजी रिजल्ट एक साथ या एक ही दिन जारी किए जाएंगे.

