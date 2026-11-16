WPI Index: अक्टूबर में बढ़ी थोक महंगाई, 11.39% से बढ़कर 12.29% पर पहुंची दर

थोक महंगाई (WPI Index) के आंकड़े जारी हो चुके हैं और एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) आधारित महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 12.29 फीसदी पर पहुंच गई है. सितंबर में यह 11.39 फीसदी थी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ईंधन और बिजली की कीमतों में तेज बढ़ोतरी थोक महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह रही.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में सभी वस्तुओं का होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) बढ़कर 113.3 हो गया, जबकि सितंबर में यह 112.5 था. सालाना आधार पर भी थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

ईंधन और बिजली की महंगाई ने बढ़ाई परेशानी

अक्टूबर में सबसे ज्यादा महंगाई ईंधन और बिजली के क्षेत्र में देखने को मिली. इस सेक्टर की महंगाई दर सितंबर के 25.85 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 32.84 फीसदी हो गई यानी एक महीने में इसमें काफी तेज उछाल आया. प्राइमरी चीजों की महंगाई दर भी सितंबर के 8.67 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 9.24 फीसदी हो गई. वहीं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर में थोड़ी राहत मिली. यह सितंबर के 9.76 फीसदी से घटकर अक्टूबर में 9.54 फीसदी पर आ गई.

खाने-पीने की चीजों की महंगाई कितनी बढ़ी?

खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर भी लोगों की नजर रहती है. अक्टूबर 2026 में होलसेल फूड इंडेक्स की महंगाई दर 8.58 फीसदी रही. सितंबर में यह 8.66 फीसदी थी यानी खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर में मामूली कमी आई है. फूड इंडेक्स में प्राइमरी चीजों के समूह की खाने-पीने की चीजों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फूड प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है. होलसेल फूड इंडेक्स का कुल WPI में 24.99 फीसदी भार है.

इन चीजों की कीमतों ने बढ़ाया महंगाई का दबाव

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाने-पीने की चीजें, बेसिक मेटल, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, नॉन-फूड आर्टिकल्स, टेक्सटाइल और रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी ने थोक महंगाई को ऊपर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

