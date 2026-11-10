आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक और झटका लगा है. ये झटका दिया है, HUL यानी हिंदुस्‍तान यूनिलीवर कंपनी ने. इस कंपनी ने अपने लोकप्रिय डिटर्जेंट ब्रांड Surf Excel, Rin और Wheel के दामों में 11% तक की बढ़ोतरी कर दी है. अलग-अलग पैक के हिसाब से कीमतें 1 से 10 रुपये तक बढ़ाई गई हैं. यही नहीं, कंपनी ने साबुन की कीमतों में भी इजाफा किया है.

Surf Excel के कुछ पैक 10 रुपये तक महंगे हुए हैं, जबकि Rin और Wheel के कई पैक की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. इस बढ़ोतरी का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इन ब्रैंड्स के डिटर्जेंट और साबुन खरीदते हैं.

10 रुपये तक महंगा हुआ सर्फ एक्‍सेल

HUL ने Surf Excel के अलग-अलग पैक की कीमतें बढ़ाई हैं. क्विक वॉश के 1 किलो पैक में सबसे ज्यादा 10 रुपये का इजाफा हुआ है.

Surf Excel- पुराना रेट - नया रेट

क्विक वॉश 1 किलो- 235 रुपये- 245 रुपये

क्विक वॉश 500 ग्राम- 123 रुपये- 128 रुपये

ईजी वॉश 1 किलो- 167 रुपये- 172 रुपये

ईजी वॉश 500 ग्राम- 85 रुपये- 87 रुपये

बार 250 ग्राम- 42 रुपये- 45 रुपये

4 बार का पैक (200 ग्राम x 4)- 145 रुपये- 155 रुपये

Rin और Wheel के दाम भी बढ़े

Surf Excel के अलावा Rin और Wheel के डिटर्जेंट की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. Rin के 500 ग्राम पाउडर की कीमत 2 रुपये और 1 किलो पैक की कीमत 3 रुपये बढ़ाई गई है.

प्रॉडक्‍ट- पुराना रेट - नया रेट

Rin Ala 500 ml- 90 रुपये- 95 रुपये

Rin पाउडर 1 किलो- 120 रुपये- 123 रुपये

Rin पाउडर 500 ग्राम- 61 रुपये- 63 रुपये

Wheel पाउडर 1 किलो- 90 रुपये- 93 रुपये

Wheel पाउडर 500 ग्राम- 46 रुपये- 47 रुपये

ये साबुन भी हुआ महंगा

HUL ने अपने मोती गुलाब साबुन की कीमत भी बढ़ा दी है. 150 ग्राम वाले साबुन का दाम 74 रुपये से बढ़ाकर 82 रुपये कर दिया गया है. यानी इसकी कीमत में 8 रुपये का इजाफा हुआ है.

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कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते बढ़े दाम

कंपनी ने बढ़ती कच्चे माल की लागत और मार्जिन पर पड़ रहे दबाव के बीच कीमतों में बढ़ोतरी की है. पिछले महीने HUL की MD और CEO प्रिया नायर ने कहा था कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए कंपनी जरूरत के मुताबिक कीमतों में संतुलित बढ़ोतरी करती रहेगी.

बढ़ती लागत के बीच अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए प्रॉडक्‍ट्स की कीमतों में ये बदलाव किए जाने के चलते आम आदमी के बजट पर सीधा असर पड़ने वाला है.

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