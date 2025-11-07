Elon Musk Works and Responsibilities in Tesla: किसी की सैलरी ज्‍यादा से ज्‍यादा कितनी हो सकती है? 50 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़... कितनी? आप कितना भी अंदाजा लगा लें, फिर भी आपकी सोच 8,36,00,00 करोड़ रुपये तक तो नहीं ही पहुंच सकती. अब आप कहेंगे, ये तो कई देशों की इकोनॉमी से ज्‍यादा है. इतना बड़ा पैकेज भला किसी को कैसे ऑफर हो सकता है? तो आपको बता दें कि इतना बड़ा पैकेज ऑफर हुआ है, दुनिया के सबसे अमीर शख्‍स को. नाम तो सुना होगा! जी हां, एलन मस्‍क. और ये पे-पैकेज उन्‍हें दिया है, उनकी खुद की कंपनी टेस्‍ला (Tesla) ने. इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली इस कंपनी के शेयरहोल्‍डर्स ने अपने CEO एलन मस्‍क के लिए करीब 1 ट्रिलियन डॉलर तक के पैकेज को मंजूरी दी है, जिसकी वैल्‍यू भारतीय रुपये में 8,36,00,00 करोड़ रुपये होगी.

आखिर करते क्‍या हैं एलन मस्‍क?

आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि एलन मस्‍क आखिर ऐसा क्‍या करते हैं कि उन्‍हें इतना बड़ा पे-पैकेज दिया जाएगा. हम आपकी जानकारी बढ़ा दे रहे हैं. दरअसल, एलन मस्‍क टेस्‍ला, स्‍पेसएक्‍स, एक्‍स जैसी कई कंपनियों के मालिक हैं. टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX) उनकी प्रमुख कंपनियां हैं.

Tesla की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, एलन मस्‍क कंपनी के सीईओ (CEO) यानी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी हैं. इसके अलावा वो स्पेसएक्स के भी CEO हैं. साथ ही CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी हैं.

टेस्‍ला के सीईओ और प्रॉडक्‍ट आर्किटेक्ट के रूप में एलन मस्‍क, कंपनी के सभी उत्पाद डिजाइन, इंजीनियरिंग और ग्‍लोबल मैन्‍युफैक्‍चरिंग का काम देखते हैं.

इसके अलावा टेस्ला की स्‍ट्रैटजी यानी कंपनी की रणनीति, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मार्केट एक्‍सपेंशन यानी बाजार विस्तार के निर्णय लेने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

स्पेसएक्स में उनकी भूमिका की बात करें तो सीईओ और चेयरमैन के रूप में, मस्क रॉकेट और अंतरिक्ष वाहन निर्माण के अत्याधुनिक विकास की जिम्मेदारी निभाते हैं. वे कंपनी की दीर्घकालिक योजना, अनुसंधान और विकास का काम संभालते हैं.

मस्क को कंपनियों का नेतृत्व करते हुए उनकी नेतृत्व शैली न केवल नवाचार बल्कि बड़े जोखिम लेने और तकनीकी क्रांति लाने वाली मानी जाती है. वे कई प्रोजेक्ट्स और कंपनियों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिनमें न्यूरालिंक (Neuralink) और xAI जैसे प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम शामिल हैं.

टेस्ला बोर्ड और अन्य बोर्ड के साथ मिलकर मस्क, कंपनियों के विकास की दिशा निर्धारित करते हैं, नीति बनाते हैं और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं. कई बार उन्होंने कंपनी के प्रमुख रणनीतिक बदलावों में निर्णायक भूमिका निभाई है.

अब कितनी बढ़ जाएगी जिम्‍मेदारी?

टेस्ला के एक अधिकारी ने कंपनी की वार्षिक बैठक में कहा कि एलन मस्क के लिए इस वेतन पैकेज को 75 प्रतिशत से अधिक शेयरहोल्डर्स का समर्थन मिला है. यह भारी-भरकम यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है ताकि एलन मस्क टेस्ला को छोड़कर नहीं जाएं, उसके लीडर के रूप में काम करते रहें. हालांकि पैकेज स्वीकृत होने पर भी, मस्क को ये सारा पैसा तुरंत नहीं मिलेगा. उन्हें पहले कई परिचालन और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने होंगे.

पूरा भुगतान पाने के लिए, उन्हें 10 साल में 20 मिलियन टेस्ला कारों की डिलीवरी करनी होगी और साथ ही कंपनी के बाजार मूल्य और परिचालन लाभ (operating profits) को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा. साथ ही एक मिलियन रोबोट डिलीवर करने होंगे.

अगर वो इन बड़े लक्ष्यों को पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो भी उन्हें पैकेज का बहुत सारा पैसा मिल सकता है. उदाहरण के लिए, यदि वो कंपनी के बाजार मूल्य को 80% बढ़ा देते हैं, वाहनों की बिक्री को दोगुना और परिचालन से आय को तीन गुना कर देते हैं, तो उन्हें 50 बिलियन डॉलर मूल्य के अतिरिक्त टेस्ला शेयर मिल सकते हैं.