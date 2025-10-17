बिहारी लड़के से 'सिल्वर किंग' बनने तक का सफर: NDTV वर्ल्ड समिट में अनिल अग्रवाल ने कही दिल छूने वाली कहानी

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर अनिल अग्रवाल ने अपनी जिंदगी की कहानी और भारत के भविष्य को लेकर अपनी सोच साझा की. उन्होंने कहा, "मैं बिहार का लड़का हूं... खाली तमन्ना थी कि कुछ करना है. कभी प्लेन में नहीं बैठा, डबल डेकर बस सिर्फ टीवी पर देखी थी. बस सपने थे और जर्नी चलती चली गई."

अनिल अग्रवाल ने बताया कि उनका जन्म राजस्थान में हुआ था, बचपन बिहार में बीता और फिर काम की तलाश में मुंबई पहुंचे. उन्होंने कहा कि मुंबई वह जगह है जहां अगर आपके पास आइडिया है, तो कोई भी आपको मौका मिलने से नहीं रोक सकता.

"अगर कुछ करना चाहते हैं तो करते रहिए"

अनिल अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी. जब कोई उन्हें नहीं जानता था, तब भी उन्होंने अपने सपनों पर यकीन रखा. उन्होंने युवाओं को मैसेज दिया कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बस करते रहिए... एक दिन रास्ता खुद बन जाएगा.

सेमीकंडक्टर से सिल्वर तक, वेदांता का मिशन

उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी वेदांता सेमीकंडक्टर से लेकर ऑयल एंड गैस, कॉपर और सिल्वर जैसे सेक्टर में काम कर रही है. उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया आज ऑयल, गैस और मिनरल की बात कर रही है. मैंने जो मुहिम शुरू की है, उस पर सरकार भी अब फोकस कर रही है."

अनिल अग्रवाल ने कहा कि भारत आज अपनी जरूरत का आधा सिल्वर खुद तैयार कर रहा है. उन्होंने इसे देश के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

"भारत की मौजूदगी के बिना नहीं हो सकताकोई काम "

अनिल अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में जो भी तरक्की हुई है, वो जमीन के नीचे से मिली चीजों से हुई है. उन्होंने कहा, 'आज कोई भी काम भारत की मौजूदगी के बिना नहीं हो सकता. आगे बढ़ने का एक ही तरीका है अपना गैस, कॉपर, सिल्वर खुद तैयार करो. जो भी बात करो, सब नीचे की जमीन से निकलता है."

"भारत को आगे ले जाने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए"

उन्होंने कहा कि अब वक्त है जब सभी बड़ी कंपनियों और बिजनेस लीडर्स को एक ही लक्ष्य लेकर चलना चाहिए भारत को कैसे आगे ले जाना है.

अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भारत को एक बड़ा सपना दिखा रही है और हम सबको मिलकर उस सपने को हकीकत बनाना है.

NDTV World Summit 2025 में अनिल अग्रवाल का यह भाषण सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी नहीं थी, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा थी जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं. उन्होंने अपने अनुभव से यह साबित किया कि अगर जज्बा हो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता, और भारत जैसे देश में मेहनत का हर कदम एक दिन नई कहानी लिखता है.

