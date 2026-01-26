Upcoming IPOs 2026: इस हफ्ते खुलेंगे 5 नए इश्यू, Shadowfax और KRM Ayurveda की होगी धमाकेदार लिस्टिंग,जानें डिटेल्स

Upcoming IPOs January 2026: गणतंत्र दिवस के बाद शेयर बाजार में नया कारोबारी हफ्ता शुरू होने जा रहा है और इस बार माहौल थोड़ा अलग रहने वाला है. ऐसे में IPO से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही हैं. खास बात यह है कि इस हफ्ते मेनबोर्ड पर भले ही सन्नाटा रहेगा, लेकिन SME सेगमेंट में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी.

बजट से पहले का यह हफ्ता छोटे निवेशकों के लिए खास हो सकता है क्योंकि इस दौरान 5 नए SME IPO खुलने जा रहे हैं. इसके साथ ही कुछ पहले से खुले इश्यू में भी दांव लगाने का मौका रहेगा और कई कंपनियां शेयर बाजार में अपनी लिस्टिंग के लिए तैयार हैं.

Kasturi Metal Composite IPO

Kasturi Metal Composite का IPO 27 जनवरी को खुलेगा और 29 जनवरी को बंद होगा. कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 17.61 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में है. शेयर का दाम 61 से 64 रुपये के बीच रखा गया है और एक लॉट में 2000 शेयर होंगे. कंपनी के शेयर 3 फरवरी को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं.

Kanishk Aluminium India IPO

Kanishk Aluminium India का IPO 28 जनवरी को खुलेगा और निवेशक इसमें 30 जनवरी तक पैसा लगा सकते हैं. यह इश्यू करीब 29.20 करोड़ रुपये का है. इसमें शेयर की कीमत 73 रुपये तय की गई है और एक लॉट में 1600 शेयर मिलेंगे. इस IPO की लिस्टिंग 4 फरवरी को BSE SME पर होने की उम्मीद है.

CKK Retail Mart IPO

CKK Retail Mart का IPO 30 जनवरी को खुलेगा और 3 फरवरी को बंद होगा. कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 88.02 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. शेयर का दाम 155 से 163 रुपये के बीच रखा गया है और एक लॉट में 800 शेयर होंगे. कंपनी के शेयर 6 फरवरी को NSE SME पर लिस्ट हो सकते हैं.

Msafe Equipments IPO

Msafe Equipments का IPO 28 जनवरी को खुलेगा और 30 जनवरी को बंद होगा. कंपनी करीब 66.42 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. शेयर का प्राइस बैंड 116 से 123 रुपये के बीच रखा गया है और एक लॉट में 1000 शेयर होंगे. इसकी लिस्टिंग 4 फरवरी को BSE SME पर संभावित है.

Accretion Nutraveda IPO

Accretion Nutraveda का IPO भी 28 जनवरी से खुलेगा और 30 जनवरी को बंद होगा. यह इश्यू करीब 24.77 करोड़ रुपये का है. शेयर का दाम 122 से 129 रुपये के बीच तय किया गया है और एक लॉट में 1000 शेयर मिलेंगे. इसके शेयर भी 4 फरवरी को BSE SME पर लिस्ट हो सकते हैं.

Shadowfax और KRM Ayurveda की लिस्टिंग पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

इस हफ्ते नई लिस्टिंग भी निवेशकों के लिए बड़ा फोकस रहने वाली है. Shadowfax Technologies के शेयर 28 जनवरी को मेनबोर्ड पर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होने वाले हैं. इसके अलावा SME सेगमेंट में Digilogic Systems के शेयर 28 जनवरी को BSE SME पर दस्तक देंगे.

KRM Ayurveda के शेयर 29 जनवरी को NSE SME पर लिस्ट हो सकते हैं. वहीं Hannah Joseph Hospital और Shayona Engineering के शेयर 30 जनवरी को BSE SME पर लिस्ट होने की तैयारी में हैं.

बजट से पहले SME शेयरों में हलचल

बजट से पहले अक्सर निवेशक छोटे और मझोले शेयरों में मौके तलाशते हैं. इस हफ्ते 5 नए IPO, कुछ पहले से खुले इश्यू और कई लिस्टिंग मिलकर SME सेगमेंट को खास बना रहे हैं. जिन निवेशकों का बजट सीमित है, उनके लिए यह हफ्ता कमाई के बड़े मौके लेकर आया है.