ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी (TruAlt Bioenergy) के IPO को तीसरे और आखिरी दिन सोमवार तक 71.92 गुना सब्‍सब्‍सक्राइब किया गया है. NSE के आंकड़ों के अनुसार, रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स कैटगरी में 11 गुना, NII यानी गैर-संस्‍थागत निवेशकों की कैटगरी में 98.56 गुना, जबकि QIB यानी योग्‍य संस्‍थागत खरीदारों की कैटगरी में 159.22 गुना सब्‍सक्राइब किया गया. अब कंपनी का फोकस शेयरों के अलॉटमेंट पर है.

ये IPO आवेदन के लिए 25 से 29 सितंबर तक खुला था. हालांकि NSE और BSE पर इसकी लिस्‍टिंग 6 अक्‍टूबर को होनी है, लेकिन शेयरों के आवंटन की संभावना आज 30 सितंबर को है. जिन्‍हें ये शेयर अलॉट होने हैं, उनके डीमैट अकाउंट में 1 अक्टूबर को ये ट्रांसफर किए जाएंगे और जिन्‍हें शेयर अलॉट नहीं हो पाएंगे, उनके लिए रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा.

BSE और NSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्‍टेटस

BSE की वेबसाइट पर जाएं - (www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx)

या

NSE की वेबसाइट पर आवंटन स्‍टेटस पेज पर जाएं - (www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids)

इश्यू टाइप में 'इक्विटी' चुनें.

अब इश्यू नेम में 'ट्रुअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड' चुनें.

अपना एप्लिकेशन नंबर या पैन नंबर दर्ज करें

'आई एम नॉट ए रोबोट' पर टिक कर सत्यापित करें और 'सर्च' पर क्लिक करें

आपका आवंटन स्‍टेटस स्‍क्रीन पर सामने होगा.

ग्रे मार्केट प्राइस (TruAlt Bioenergy IPO GMP Today)

ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी के शेयर ग्रे मार्केट (GMP) में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक लिस्टिंग लाभ का संकेत है. जानकारों के अनुसार, ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी IPO का GMP 107 से 110 के बीच चल रहा है. यानी IPO के अपर प्राइस बैंड (₹496) पर देखें तो इसकी अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹603 से ₹606 (कैप प्राइस + आज का GMP) तक जा सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों को उनके निवेश पर 22 फीसदी तक लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है.

(GMP नोट: यह डेटा आधिकारिक नहीं होता और केवल बाजार की अटकलों पर आधारित होता है.)

क्‍या करती है कंपनी?

ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी की स्थापना 2021 में हुई थी और ये मुख्य रूप से बायोफ्यूल के उत्पादन में लगी हुई है, जिसमें इसका मुख्य फोकस एथेनॉल सेगमेंट पर है. 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए, कंपनी ने अपनी कुल आय में अच्‍छी ग्रोथ दर्ज की, जो पिछले वर्ष के ₹1,280.19 करोड़ से बढ़कर ₹1,968.53 करोड़ हो गई.

ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी का IPO एक बुक-बिल्ट इश्यू है, जिसमें ₹750 करोड़ के 1.51 करोड़ नए शेयर जारी किए गए हैं, साथ ही ₹89.28 करोड़ के 0.18 करोड़ शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) भी शामिल है. कंपनी इस IPO के जरिए बाजार से लगभग ₹839.28 करोड़ जुटाना चाहती है.

अस्वीकरण (Disclaimer): IPO में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेश के लिए दांव लगाने से पहले कृपया रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को अच्छी तरह से पढ़ें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद लें.