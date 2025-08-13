इस स्वतंत्रता दिवस खुद को करें फाइनेंशिल आजाद, फ्रीडम स्टॉक्स पोर्टफोलियो से करें अपना भविष्य सेफ

15 अगस्त 2025 को भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. जिंदगी के हर पहलू में फ्रीडम का होना जरूरी है. बात फाइनेंस की करें तो यहां अगर निवेश के सही जरिए को पहचान लिया जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल किया जा सकता है. 15 अगस्त को देश के आजादी के 78 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि हम सभी वित्तीय आजादी की तरफ कदम बढ़ाएं. अपने पोर्टफोलियो में कुछ फ्रीडम स्टॉक्स को शामिल करें. इस खबर में आपको बताते हैं कि ये ये फ्रीडम स्टॉक्स पोर्टफोलियो क्या होता है. कैसे इन शेयरों का फायदा होता है.

फ्रीडम स्टॉक्स पोर्टफोलियो के जरिए निवेशक अच्छा डिविडेंड, लगातरा रिटर्न हासिल कर सकते हैं. ये शेयर आमतौर पर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए माने जाते हैं. फ्रीडम स्टॉक्स पोर्टफोलियो में वित्तीय स्वतंत्रता, लंबी अवधि के लिए निवेश और डायवर्सिटी देखी जाती है. इस पोर्टफोलियो के शेयरों में उतार-चढ़ाव एकदम से नहीं होता है. रिस्क फेक्टर अमूमन कम रहता है.

फ्रीडम पोर्टफोलियो स्टॉक्स की कुछ खास बातें

फाइनेंशियल फ्रीडम

लंबे समय के लिए निवेश होने की वजह से इन स्टॉक्स के जरिए भविष्य की अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं. इसके बाद अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है.

लॉन्ग टर्म के लिए निवेश

अमूमन इन पोर्टफोलियो के शेयर में लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है. अगर ऐसा किया जाता है तो अपनी कैपिटल में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं.

डायवर्सिटी

पोर्टफोलियो में डायवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है. जैसे कई सैक्टर के शेयर्स को शामिल कर नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है. जैसे एक सेक्टर में नुकसान होने पर दूसरे सेक्टर से मुनाफा कमा सकते हैं.

रिसर्च

फ्रीडम पोर्टफोलियो स्टॉक्स में निवेश से पहले रिसर्च जरूरी है, जिससे जोखिम का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

मजबूत कंपनियां

फ्रीडम पोर्टफोलियो स्टॉक्स में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो लंबे समय से निवेशकों की पसंद बनी होती हैं. खासतौर पर वो कंपनियां जो अलग-अलग सेक्टर में बिजनेस कर रही होती हैं.

डिविडेंड

आमतौर पर माना जाता है कि कोई कंपनी अगर अच्छा डिविडेंड दे रही है तो उसकी वित्तीय स्थिति ठीक है. कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है. इसलिए फ्रीडम पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनाते समय डिविडेंड के बारे में भी रिसर्च किया जाता है.