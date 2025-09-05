विज्ञापन
भारत में पहली Tesla Model Y की हुई डिलीवरी, जानिए किसने खरीदी ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार

Tesla Cars Price in India: रिपोर्ट्स के मुताबिक Tesla को भारत में अब तक करीब 600 बुकिंग मिली हैं, जो कंपनी की उम्मीद से कम है. Tesla इस साल भारत में 350 से 500 गाड़ियां लाने की तैयारी में है.

Tesla Model Y Price in India: इसकी कीमत 59.89 लाख रुपये से शुरू होकर 67.89 लाख रुपये तक जाती है (एक्स-शोरूम).
नई दिल्ली:

भारत में Tesla को लेकर लोगों में लंबे समय से क्रेज बना था और अब आखिरकार इसकी पहली डिलीवरी हो गई है. मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित टेस्ला एक्सपीरीएंस सेंटर (Tesla Experience Centre) में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने अपनी नई सफेद रंग की Tesla Model Y की डिलीवरी ली.

यह वही शोरूम है जिसे कंपनी ने 15 जुलाई को लॉन्च किया था. यह लग्जरी इलेक्ट्रिक कार शोरूम लॉन्च के ठीक एक महीने बाद डिलीवर की गई.

कौन सा वेरिएंट हुआ डिलीवर?

अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि  जो कार डिलीवर हुई है वह रेगुलर मॉडल RWD है या लॉन्ग रेंज वर्जन RWD लेकिन दाम सुनकर ही लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी. फिलहाल भारत में Tesla Model Y दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है. स्टैंडर्ड RWD जिसकी कीमत 59.89 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि लॉन्ग रेंज RWD की कीमत 67.89 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tesla की अब तक की बुकिंग और डिलीवरी प्लान

Bloomberg की रिपोर्ट्स के मुताबिक Tesla को भारत में अब तक करीब 600 बुकिंग मिली हैं, जो कंपनी की उम्मीद से कम है. Tesla इस साल भारत में 350 से 500 गाड़ियां लाने की तैयारी में है.  इनमें से पहला बैच सितंबर की शुरुआत में शंघाई से भारत पहुंच चुका है. फिलहाल कार की डिलीवरी और रजिस्ट्रेशन सिर्फ मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में ही हो रहे हैं.

तेजी से बढ़ रहा भारत का EV मार्केट

भारत में इलेक्ट्रिक कार मार्केट अभी छोटा है लेकिन तेजी से बढ़ रहा है. अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच देश में बिकने वाली कुल कारों में EV का हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत रहा. इस दौरान इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 93 प्रतिशत बढ़कर 15,500 यूनिट तक पहुंच गई.

Model Y की खासियत

Tesla Model Y भारत में दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है. स्टैंडर्ड RWD में 60kWh बैटरी है जिसकी रेंज 500 किमी है और यह 0 से 100 kmph की स्पीड सिर्फ 5.9 सेकेंड में पकड़ लेती है. वहीं लॉन्ग रेंज RWD में 75kWh बैटरी है जिसकी रेंज 622 किमी है और यह 0 से 100 kmph की स्पीड 5.6 सेकेंड में पकड़ लेती है. दोनों वेरिएंट्स की टॉप स्पीड 201 kmph है.

जानें कीमत और लग्जरी फीचर्स

Tesla Model Y की कीमत 59.89 लाख रुपये से शुरू होकर 67.89 लाख रुपये तक जाती है (एक्स-शोरूम).  इसमें 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं  जिसमें स्टेल्थ ग्रे स्टैंडर्ड कलर है. इंटीरियर ब्लैक और वाइट दोनों ऑप्शन में उपलब्ध हैं. कार में 5 सीट्स हैं, सभी सीट्स हीटेड हैं और फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन भी दिया गया है. Tesla का फुल सेल्फ ड्राइविंग पैकेज एक्स्ट्रा 6 लाख रुपये में मिलता है.

Tesla Model Y की बुकिंग कैसे और कहां से करें?

ग्राहक Tesla Model Y की बुकिंग कंपनी की ऑफिशियल इंडिया पोर्टल से कर सकते हैं या मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम के शोरूम्स पर जाकर भी बुकिंग की जा सकती है. कंपनी ने कहा है कि Model Y की बाकी डिलीवरी 2025 की तीसरी तिमाही से शुरू होंगी.

