Tech Layoffs: टेक कंपनियां 2024 में करने जा रही हैं 32,000 कर्मचारियों की छंटनी, जानें वजह

छंटनी जारी रखने वाले की लिस्ट में कई दिग्गज कंपनियां शामिल

इस महीने की शुरुआत में, सॉफ्टवेयर कंपनी ओक्टा इंक (Okta Inc) ने कहा था कि वह लागत कम करने के लिए अपने 7% कर्मचारियों को निकालने जा रही है, जिससे लगभग 400 कर्मचारी प्रभावित होंगे. इतना ही नहीं नौकरियों में कटौती (Layoffs 2024) करने वाली कंपनियों की लिस्ट काफी लंबी है,जिसमें Amazon.com Inc, Salesforce Inc और Meta Inc प्लेटफ़ॉर्म जैसे बड़े दिग्गज शामिल हैं.

टेक कंपनियां ओवर-हायरिंग को सही करने की कोशिश में जुटी

Layoffs.fyi के फाउंडर रोजर ली (Roger Lee) ने एक ईमेल में लिखा है कि इस साल टेक कंपनियां अभी भी महामारी के दौरान अपनी ओवर-हायरिंग को सही करने की कोशिश कर रही हैं. क्योंकि कंपनियां यह देख रही हैं कि उच्च ब्याज दर का माहौल और टेक डाउनटर्न दोनों शुरू में उम्मीद से अधिक समय तक चली हैं.

रोजर ली के अनुसार, हाल के वर्षों में नौकरी में कटौती (Job Cuts) की दो मुख्य लहरें आई हैं. 2020 की पहली से दूसरी तिमाही तक शुरुआती कोविड मामलों में वृद्धि और ब्याज दर में बढ़ोतरी (interest rate hike) का प्रभाव 2022 की दूसरी तिमाही से चल रहा है. ली ने कहा कि इस साल की छंटनी आम तौर पर एक साल पहले की तुलना में स्मॉल एंड टारगेटेड हैं.

ये है टेक कंपनियों में लगातार हो रही छंटनी का बड़ा फैक्टर

हालांकि, ली ने कहा कि इकोनॉमिक फैक्टर टेक कंपनियों में लगातार हो रही छंटनी (Tech layoffs) का मुख्य कारण है, कई कंपनियां आर्टिफिशिल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) की रेस में शामिल होने के लिए इसे भी छंटनी का एक फैक्टर मान रही हैं, क्योंकि वे एआई टैलेंट पर फोकस करने के लिए रिसोर्स को शिफ्ट कर रही हैं.

CompTIA के एक एनालिसिस के अनुसार, आर्टिफिशिल इंटेलीजेंस या एआई स्किल में जॉब पोस्टिंग दिसंबर से जनवरी तक लगभग 2,000 बढ़कर 17,479 हो गई.इसलिए भले ही इंडस्ट्री कुछ नौकरियों में कटौती (jobs Cut) कर रहा है, लेकिन यह दूसरों में ताबड़तोड़ हायरिंग (Hiring) भी कर रहा है.

CompTIA के अनुसार, जनवरी में 33,727 एक्टिव जॉब पोस्टिंग थीं, जो 12 महीनों में मासिक आधार पर सबसे बड़ी वृद्धि है. बता दें कि CompTIA टेक इंडस्ट्री (Tech Industry) में एंप्लॉयमेंट ट्रेंड (Employment Trends) को ट्रैक करता है.

स्टाफिंग कंपनी इनसाइट ग्लोबल (Insight Global) के CEO बर्ट बीन (Bert Bean) ने कहा, "मुझे लगता है कि अधिकांश छँटनी हो चुकी है और कंपनियां फिर से वापसी करने जा रही हैं. ललेकिन यह अभी भी बहुत अनिश्चित है." उन्हें उम्मीद है कि जब तक फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती शुरू नहीं करता, बाजार अगले दो तिमाहियों तक इसी तरह बना रहेगा.