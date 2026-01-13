महज 31 साल की उम्र और ₹1700 करोड़ की मालकिन! ₹425 करोड़ के बंगले में रहने वाली अनन्या बिड़ला की पूरी कहानी

Success Story :आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बड़ी बेटी अनन्या बिड़ला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अक्सर लोग उन्हें सिर्फ एक 'बिजनेस टाइकून की बेटी' के रूप में देखते हैं, लेकिन 31 साल की अनन्या ने साबित कर दिया है कि वे अपनी विरासत से कहीं ज्यादा बड़ी शख्सियत हैं. वे एक सफल एंटरप्रेन्योर, प्लैटिनम-सेलिंग पॉप स्टार और फिलांथ्रोपिस्ट हैं.

महज 31 साल की उम्र में अनन्या बिड़ला न केवल अरबों की संपत्ति की मालकिन हैं, बल्कि वे संगीत और समाज सेवा की दुनिया में भी अपनी अलग चमक बिखेर चुकी हैं. भले उन्हें अरबों की संपत्ति विरासत में मिली, लेकिन अनन्या ने खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई.

कैसे बनीं ₹1700 करोड़ की मालकिन?

अनन्या ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना खुद का कुछ शुरू करने का रिस्क लिया.उन्होंने ई-कॉमर्स और ब्यूटी सेक्टर या फैशन टेक में उस समय कदम रखा जब मार्केट में काफी कॉम्पीटीशन था.अपने बिजनेस मॉडल में कस्टमर की जरूरत को समझते हुए उन्होंने कुछ ऐसा यूनिक आईडिया पेश किया जो बड़े ब्रांड्स नहीं कर पा रहे थे.कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ को देखते हुए बड़े निवेशकों ने उन पर भरोसा जताया, जिससे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों में पहुंच गई.

महज 17 साल की उम्र में बिजनेस की शुरुआत

जब बच्चे करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब 17 साल की उम्र में अनन्या ने अपनी पहली कंपनी 'Svatantra Microfin' खड़ी कर दी थी.इसका मिशन ग्रामीण भारत की महिला एंटरप्रेन्योर को छोटा कर्ज (Micro-loans) देना था.2024-25 तक उनकी यह कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹13,500 करोड़ के पार है.

बिजनेस के प्रति उनकी रुचि सिर्फ फाइनेंस तक सीमित नहीं रही.2025 में उन्होंने ब्यूटी और लाइफस्टाइल सेगमेंट में 'Contraband' नाम से अपना लग्जरी परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है.इसके साथ ही उन्होंने होम डेकोर ब्रांड 'Ikai Asai' की शुरुआत की, जो अपने यूनिक डिजाइन्स के लिए काफी मशहूर है.

म्यूजिक की दुनिया में बनाया रिकॉर्ड

बिजनेस के साथ-साथ अनन्या का दिल संगीत में धड़कता है. वे पहली भारतीय कलाकार हैं जिनका कोई इंग्लिश सिंगल (Meant to Be) भारत में 'प्लैटिनम' स्टेटस तक पहुंचा.शॉन किंग्स्टन और एफ्रोहैक जैसे ग्लोबल स्टार्स के साथ काम कर चुकी अनन्या के गानों को अब तक 350 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स मिल चुके हैं. हालांकि, बिजनेस पर फोकस करने के लिए उन्होंने अपना सिंगिंग करियर छोड़ने का फैसला किया है.

मेंटल हेल्थ जैसे इशू पर कर रही हैं काम

एक सिंगर और बिजनेसवुमन होने के अलावा, अनन्या समाज की भलाई के लिए भी काम करती हैं. उनका 'अनन्या बिड़ला फाउंडेशन' मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर विषयों पर काम कर रहा है.अनन्या की काबिलियत को देखते हुए पिछले साल उन्हें आदित्य बिड़ला ग्रुप की बड़ी कंपनी 'Grasim Industries' के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर शामिल किया गया.

₹425 करोड़ का घर और शाही लाइफस्टाइल

अनन्या मुंबई के मालाबार हिल स्थित 'जटिया हाउस' (Jatia House) में रहती हैं. उनके पिता ने इस बंगले को 2015 में करीब ₹425 करोड़ में खरीदा था. 30,000 स्क्वायर फीट में फैले इस घर में 20 बेडरूम, आलीशान गार्डन और बर्मी टीकवुड का शानदार काम है. इसके अलावा अनन्या अपनी लग्जरी कारों और खास स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी जानी जाती हैं.

कितनी है अनन्या बिड़ला की नेटवर्थ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनन्या बिड़ला की अपनी पर्सनल नेट वर्थ (Ananya Birla Net Worth) लगभग ₹1,770 करोड़ के बीच आंकी गई है. हालांकि, बिड़ला परिवार की कुल संपत्ति $22 बिलियन (लगभग ₹1.8 लाख करोड़) से ज्यादा है, लेकिन अनन्या ने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई है.

अनन्या बिड़ला आज के हजारों युवाओं के लिए रोल मॉडल भी बन गई हैं. उन्होंने साबित कर दिया है कि वे सिर्फ एक अमीर परिवार की वारिस नहीं, बल्कि खुद भी एक शानदार बिजनेस लीडर हैं.

ये भी पढ़ें- Business Ideas for Women: महिलाओं के लिए शानदार मौका! घर बैठे शुरू करें ये 6 धांसू बिजनेस, हर महीने होगी ताबड़तोड़ कमाई