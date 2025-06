RBI मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे से पहले शेयर बाजार में उछाल, अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी

Stock Market Today: आज यानी गुरुवार, 5 जून को शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई. प्री-ओपनिंग में बाजार में तेजी आई.सेंसेक्स 197.83 अंक (0.24%) की तेजी के साथ 81,196.08 पर और निफ्टी 71.00 अंक (0.29%) की तेजी के साथ 24,691.20 पर था.

शुरुआती कारोबार में आई जोरदार तेजी

मार्केट खुलने के कुछ मिनटों बाद यानी सुबह 9:30 बजे तक इंडेक्स में और तेजी देखी गई.सेंसेक्स 311.16 अंक (0.38%) की तेजी के साथ 81,309.41 पर और निफ्टी 96.75 अंक (0.39%) की तेजी दर्ज करते हुए 24,716.95 पर आ गया.

निवेशक अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति (MPC) बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जो शुक्रवार को आएंगे. बाजार में उम्मीद है कि RBI 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर कटौती कर सकता है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में दमदार उछाल

सुबह के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर हरे निशान में थे. जिसमें अदाणी पावर,अदाणी ग्रीन एनर्जी,अदाणी टोटल गैस,अदाणी पोर्ट्स और एनडीटीवी के शेयर 1 फीसदी से ज्यादा चढ़े.इसके अलावा, अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई.

बाजार में कंसोलिडेशन का मूड, लेकिन तेजी बरकरार

एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल बाजार में कंसोलिडेशन यानी एक दायरे में हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन निवेशकों को बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है. सभी की नजरें RBI के फैसले पर टिकी हैं. अगर ब्याज दरों में कटौती होती है, तो बाजार में और तेजी आ सकती है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)