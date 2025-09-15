विज्ञापन
Stock Market Today: सेंसेक्स-निफ्टी की धीमी शुरुआत, अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

Stock Market Updates: आज के कारोबार में अदाणी ग्रुप के कई शेयरों में तेजी देखी गई.अदाणी पावर और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 1% से ज्यादा की तेजी आई.

Stock Market Updates: सेंसेक्स पर लिस्टेड शोयरों में बजाज फाइनेंस, इटरनल (जोमैटो), टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, बीईएल, मारुति सुजुकी, एसबीआई, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे.
नई दिल्ली:

सोमवार यानी 15 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई, लेकिन सेंसेक्स-निफ्टी ने जल्द ही शुरुआती गंवा दी गई. सुबह सेंसेक्स 25.88 अंक चढ़कर 81,930.58 पर और निफ्टी 3.80 अंक ऊपर 25,117.80 पर खुला. हालांकि थोड़ी देर बाद ही बाजार गिरावट में आ गई.

सुबह 9:22 बजे सेंसेक्स 50.68 अंक टूटकर 81,854.02 पर और निफ्टी 18.90 अंक फिसलकर 25,095.10 पर ट्रेड कर रहा था. 

अदाणी ग्रुप के शेयरों में उछाल

आज के कारोबार में अदाणी ग्रुप के कई शेयरों में तेजी देखी गई.अदाणी पावर और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 1% से ज्यादा की तेजी आई.वहीं, अदाणी पोर्ट्स और अदाणी ग्रीन में भी अच्छी तेजी देखने को मिली.

BSE मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में तेजी

BSE मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है.निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 205.30 अंक या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,444.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 118.30 अंक या 0.66 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,108.20 पर था.

सेक्टोरल आधार पर निफ्टी ऑटो 0.47 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी 1.01 प्रतिशत ऊपर था.इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी, इन्फ्रा और कमोडिटी भी हरे निशान में थे. निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा लाल निशान में थे.

निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर

सेंसेक्स पर लिस्टेड शोयरों में बजाज फाइनेंस, इटरनल (जोमैटो), टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, बीईएल, मारुति सुजुकी, एसबीआई, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे. इन्फोसिस, सन फार्मा, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एमएंडएम, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे.

