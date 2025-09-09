Stock Market Today: शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 81,000 के पार, निफ्टी 24,870 पर पहुंचा

भारतीय शेयर बाजार के लिए आज के दिन की शुरुआत शानदार रही है. मंगलवार सुबह 9 बजकर 22 मिनट पर सेंसेक्स 371 अंक यानी 0.46 फीसदी की बढ़त के साथ 81,159 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 104 अंक यानी 0.42 फीसदी चढ़कर 24,877 तक पहुंच गया. लगातार तेजी के साथ सेंसेक्स ने एक बार फिर 81 हजार का स्तर पार किया है. शुरुआती सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत बने हुए हैं और निवेशकों के लिए हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव रही है.

इसी के साथ अदाणी ग्रुप के सभी शेयरों में भी तेजी रही. शुरुआती कारोबार में अदाणी पावर ने सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई और इसके बाद अन्य अदाणी कंपनियों के शेयर भी हरे निशान में रहे.

सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त के बीच आज सबसे ज्यादा तेजी दर्ज करने वाली कंपनियों में डॉ रेड्डीज लैब्स, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस और बजाज फिनसर्व शामिल हैं. वहीं, जिन शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है उनमें टाइटन कंपनी, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स शामिल हैं.

बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स फिलहाल सपाट कारोबार कर रहे हैं यानी इनमें कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं है.

सेक्टर की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी को छोड़कर सभी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा तेजी आईटी सेक्टर में देखने को मिली .निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 फीसदी ऊपर गया और इसमें सबसे बड़ी बढ़त इंफोसिस के शेयर में रही, जो करीब 3 फीसदी चढ़ गए. इससे निवेशकों में आईटी शेयरों को लेकर मजबूत भरोसा साफ दिखा.

बता दें कि US फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के चलते आज एशियाई शेयर बाजारों में तेजी आई है, जिसका असर भारतीय बाजार पर देखा जा रहा है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)