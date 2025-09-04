GST में राहत से झूम उठा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 800 अंकों की जबरदस्त तेजी, अदाणी ग्रुप के शेयर उछले

Stock Market Today: सरकार के GST पर बड़े फैसले का सीधा असर आज शेयर बाजार में देखने को मिला.इस फैसले के बाद आज प्री-ओपनिंग में सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार रैली आई. गुरुवार सुबह बीएसई सेंसेक्स 888.96 अंक यानी 1.10% चढ़कर 81,456.67 पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई निफ्टी 265.70 अंक यानी 1.08% उछलकर 24,980.75 पर ट्रेड कर रहा था.

बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट, निवेशक जमकर कर रहे खरीदारी

सुबह के शुरुआती कारोबार में भी शेयर बाजार में मजबूती देखी गई. 9:27 बजे तक बीएसई सेंसेक्स 571.57 अंक यानी 0.71% चढ़कर 81,139.28 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 161.25 अंक यानी 0.65% बढ़कर 24,876.30 पर ट्रेड कर रहा था. जीएसटी काउंसिल के रेट कट फैसले के बाद बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है और निवेशकों की खरीदारी बढ़ी है.

टैक्स स्लैब में कटौती के ऐलान का असर

जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने का ऐलान किया और कहा कि 22 सितंबर 2025 से नया GST स्ट्रक्चर लागू होगा. इसमें सिर्फ दो स्लैब होंगे 5%, और 18% . इसके अलावा 40% का एक स्पेशल स्लैब भी होगा. इस फैसले का फायदा आम लोगों को मिलेगा क्योंकि 396 प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटा दिया गया है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में शानदार तेजी

बाजार में आई तेजी के बीच अदाणी ग्रुप के शेयर भी शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं.अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज समेत अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर, अदाणी टोटल गैस, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है.

FMCG और ऑटो स्टॉक्स में जोरदार रैली

आज के ट्रेडिंग सेशन में FMCG और ऑटो स्टॉक्स ने शानदार शुरुआत की. निफ्टी FMCG इंडेक्स 2% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसमें Britannia Industries और Dabur India टॉप गेनर रहे. वहीं, BSE Auto इंडेक्स भी 2% ऊपर गया, जहां TVS Motor, Hyundai Motor और Bharat Forge जैसी कंपनियों ने सबसे ज्यादा चढ़े. निफ्टी पर Bajaj Finance, HUL, Grasim Industries, Bajaj Finserv और Trent जैसे स्टॉक्स बड़े गेनर रहे, जबकि NTPC, Reliance Industries, Hindalco Industries, HCL Technologies और ONGC दबाव में दिखे.

मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं. सेक्टोरल फ्रंट पर ऑटो और FMCG इंडेक्स में 2% की तेजी है, लेकिन मेटल और ऑयल-गैस स्टॉक्स दबाव में हैं.

बाजार में क्यों आई तेजी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस कदम से इकोनॉमी को राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा. यही वजह है कि बाजार ने इसे पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर लिया. खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल मार्केट्स ट्रंप के टैरिफ जैसे दबाव झेल रहे हैं, यह फैसला भारतीय बाजार के लिए एक स्ट्रैटेजिक बफर का काम करेगा.

एनालिस्ट्स मानते हैं कि GST रिफॉर्म्स से घरेलू डिमांड को बढ़ावा मिलेगा. यह न सिर्फ कंपनियों की सेल्स को सपोर्ट करेगा बल्कि लिस्टेड कंपनियों के प्रॉफिट पर भी असर डालेगा. इसी वजह से शॉर्ट-टर्म में बाजार में तेजी जारी रह सकती है.