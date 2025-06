Stock Market Today: बाजार में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी, पावर और एनर्जी स्टॉक्स चमके

आज यानी 2 जून को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार के दौरान BSE Sensex करीब 593.80 अंक गिरकर 80,857.20 पर पहुंचा यानी करीब 0.73% की गिरावट रही. वहीं Nifty 50 इंडेक्स में भी 164 अंक यानी 0.66% की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,586.70 पर कारोबार कर रहा था.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोश

बाजार में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों ने मजबूती दिखाई. अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर हरे निशान में खुलकर कारोबार कर रहे हैं.आइए जानें किस कंपनी के शेयर में कितनी तेजी रही:

सुबह 9 बजकर 17 मिनट पर:

अदाणी एंटरप्राइजेज 12.90 रुपए (0.51%) की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे.

अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर 9.45 रुपए (0.93%) ऊपर ट्रेड कर रहे थे.

अदाणी टोटल गैस 3.60 रुपए (0.53%) की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे.

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल 5.40 रुपए (0.38%) का उछाल आया.

अदाणी पावर सबसे अधिक 11.10 रुपए (2.04%) की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 12.50 रुपए (1.44%) की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे.

NDTV में भी 0.32 रुपए (0.20%) की हल्की बढ़त देखी गई.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में क्यों आई तेजी?

एक तरफ पूरे बाजार में गिरावट है, बावजूद इसके अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही. इसकी सबसे बड़ी वजह अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी का हालिया बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रुप की बैलेंस शीट मजबूत है और ग्रोथ जबरदस्त है. इसी के साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगले 5 साल तक अदाणी ग्रुप हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर का निवेश अलग-अलग सेक्टर्स में करेगा. इस खबर से निवेशकों में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना और अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयर हरे निशान में खुलकर कारोबार कर रहे हैं.

बाजार में गिरावट की बड़ी वजह ?

सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार के लिए अच्छी नहीं रही. 2 जून को सुबह 9:33 बजे BSE सेंसेक्स में 775.48 अंकों (0.95%) की गिरावट दर्ज की गई और यह 80,675.52 पर पहुंच गया. वहीं Nifty 50 में भी 213.75 अंकों (0.86%) की गिरावट आई और यह 24,536.95 पर आ गया. इस गिरावट की एक बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट से जुड़ी चिंताएं रहीं.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया गया है. इससे निवेशकों में एक बार फिर से ट्रेड वॉर और वैश्विक मंदी का डर देखने को मिला, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा.

आईटी और फाइनेंशियल शेयरों में भारी बिकवाली

शुरुआती कारोबार में गिरावट का नेतृत्व आईटी और फाइनेंशियल शेयरों ने किया. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.4 प्रतिशत और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक प्रतिशत की गिरावट के साथ लाल निशान में था. इसके अलावा फार्मा, मेटल, मीडिया और पीएसई इंडेक्स भी लाल निशान में थे. वहीं, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी और एनर्जी इंडेक्स हरे निशान में थे.

सेंसेक्स के टॉप गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एचयूएल, अदाणी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एसबीआई, इटरनल (जोमैटो), एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे. एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा टॉप लूजर्स थे.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)