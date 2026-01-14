Stock Market Today: मकर संक्रांति के दिन शेयर बाजार में गिरावट! सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के, TCS और एशियन पेंट्स के शेयर टूटे

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए आज यानी बुधवार,14 जनवरी 2026 की सुबह कुछ खास अच्छी नहीं रही. मकर संक्रांति के मौके पर जहां देश भर में त्योहार का माहौल है, वहीं बाजार में सुस्ती छाई हुई है. ग्लोबल मार्केट से मिल रहे खराब संकेतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भारतीय बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.

शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत: सेंसेक्स -निफ्टी लाल निशान में

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में हलचल काफी कम दिखी और बाजार लगभग सपाट खुला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 74 अंक गिरकर 83,552 के स्तर पर आ गया, वहीं निफ्टी में भी 12 अंकों की मामूली गिरावट दिखी और यह 25,719 के पास ट्रेड करता नजर आया.

बाजार में गिरावट की क्या है वजह?

बाजार के जानकारों का मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया है, उसका असर सीधा भारतीय बाजार पर दिख रहा है. इसके अलावा विदेशी फंड्स (FIIs) लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे निवेशकों के मन में डर बना हुआ है.

कौन से शेयर गिरे और किनमें दिखी खरीदारी?

आज सुबह बाजार खुलते ही एशियन पेंट्स, टीसीएस (TCS), बजाज फिनसर्व और इंडिगो जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई. सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं.

दूसरी तरफ, कुछ सरकारी और मेटल कंपनियों के शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की. ओएनजीसी (ONGC), कोल इंडिया, एनटीपीसी (NTPC) और टाटा स्टील के शेयरों में अच्छी बढ़त दिखी. मेटल और ऑयल सेक्टर आज बाजार के टॉप गेनर्स में शामिल रहे, जबकि आईटी और फार्मा सेक्टर में सुस्ती छाई रही.

कच्चा तेल और ग्लोबल मार्केट का क्या है हाल?

दुनिया भर के बाजारों में इस समय काफी अनिश्चितता का माहौल है. ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अमेरिका की दखलंदाजी के बीच कच्चे तेल की कीमतें पिछले सात हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं. कच्चे तेल के दाम में करीब 2.8 प्रतिशत का उछाल आया है.

वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन और जापान के बाजारों में आज अच्छी तेजी देखी गई. जापान का निक्केई इंडेक्स 1.5 प्रतिशत से ज्यादा उछल गया क्योंकि वहां जल्द ही चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, अमेरिकी बाजार कल रात गिरावट के साथ बंद हुए थे, जिसका थोड़ा दबाव आज सुबह भारतीय बाजार पर भी महसूस किया गया.

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुआ था. कल के कारोबार में सेंसेक्स करीब 250 अंक टूट गया था. आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बाजार से करीब 1500 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों (DIIs) ने बाजार को सहारा देते हुए करीब 1182 करोड़ रुपये की खरीदारी की. फिलहाल बाजार में काफी उतार-चढ़ाव बना हुआ है, इसलिए एक्सपर्ट्स निवेशकों को संभलकर रहने की सलाह दे रहे हैं.