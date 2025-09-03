Stock Market Today: सेंसेक्स-निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग, अदाणी ग्रुप के शेयर चढ़े, GST काउंसिल मीटिंग पर फोकस

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बुधवार को फ्लैट रही.बीएसई सेंसेक्स 80,262 के स्तर पर 104 अंक की बढ़त के साथ खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 24,613 के स्तर पर 33 अंक ऊपर रहा. हालांकि शुरुआती बढ़त टिक नहीं सकी और बाजार फिसल गया. सुबह 9:18 बजे सेंसेक्स 145 अंक टूटकर 80,012 पर आ गया, जबकि निफ्टी 43 अंक गिरकर 24,536 पर पहुंच गया.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

सुबह की कमजोरी के बीच अदाणी ग्रुप के शेयर हरे निशान में रहे. अदाणी पावर का शेयर 1 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया. इसकी बड़ी वजह यह है कि मंगलवार को कंपनी को कोयला मंत्रालय से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की धीरौली कोल माइन्स में खनन शुरू करने की मंजूरी मिली है. अदाणी पावर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है. कंपनी ने बताया कि इस खदान से सालाना 6.5 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा.

अदाणी पावर के अलावा अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी टोटल गैस, अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर भी शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे.

ग्लोबल मार्केट का असर

ग्लोबल मार्केट में कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा. आज एशियाई बाजारों में गिरावट रही और अमेरिकी बाजार भी मंगलवार को नीचे बंद हुए. वॉल स्ट्रीट पर बिकवाली का दबाव इस वजह से रहा क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ी है और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. निवेशक अब शुक्रवार को आने वाली यूएस जॉब रिपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं.

ग्लोबल अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से गोल्ड की कीमतों में तेजी रही. सोना नए हाई पर पहुंच गया है, जिससे साफ है कि निवेशक अभी रिस्क से बचना चाहते हैं.

जीएसटी काउंसिल मीटिंग पर फोकस

भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों की नजर जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक पर है. माना जा रहा है कि सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए दो स्लैब यानी 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर सकती है. इसके अलावा सिगरेट और पान मसाला जैसी सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स का प्रस्ताव भी है.

बीते दिन का क्लोजिंग अपडेट

जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मंगलवार को बाजार गिरावट में बंद हुआ था. सेंसेक्स 206 अंक टूटकर 80,157 पर बंद हुआ और निफ्टी 45 अंक की गिरावट के साथ 24,579 पर आ गया था.कुल मिलाकर आज बाजार की चाल ग्लोबल संकेतों और जीएसटी काउंसिल मीटिंग से तय होगी

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)