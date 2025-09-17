विज्ञापन
Stock Market Today: शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,300 के पार, ये है तेजी की वजह

Stock Market Updates: सुबह के ट्रेड में निफ्टी पहली बार 25,300 के स्तर को पार कर गया है. यह जुलाई 11 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं सेंसेक्स भी 250 अंक की तेजी के साथ 82,700 के पार पहुंच गया.

Stock Market Updates: भारतीय शेयर बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग के फैसले पर है.
नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 17 सितंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं. निवेशकों में पॉजिटिव सेंटिमेंट इसलिए भी है क्योंकि आज रात अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगा.इसके साथ ही अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, जिससे बाजार का मूड बेहतर हुआ है.

सुबह के ट्रेड में निफ्टी पहली बार 25,300 के स्तर को पार कर गया है. यह जुलाई 11 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं सेंसेक्स भी 250 अंक की तेजी के साथ 82,700 के पार पहुंच गया. सुबह 9:44 बजे सेंसेक्स 326.47 अंक यानी 0.40% की बढ़त के साथ 82,707.16 पर था. इसी समय निफ्टी 96.20 अंक यानी 0.38% की तेजी के साथ 25,335.30 पर ट्रेड कर रहा था. 

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी

शुरुआती कारोबार में लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी थी. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 156 अंक या 0.27 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,956 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 118 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,416 पर था.

फार्मा और मेटल को छोड़कर सभी इंडेक्स हरे निशान पर

सेक्टोरल आधार पर आईटी, रियल्टी, एनर्जी, इन्फ्रा, प्राइवेट बैंक, पीएसई, सर्विसेज और ऑयल एवं गैस इंडेक्स हरे निशान में थे, जबकि फार्मा और मेटल में लाल निशान में कारोबार हो रहा था.

आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स पैक में बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ट्रेंट, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, आईटीसी और एनटीपीसी टॉप गेनर्स थे. एमएंडएम, इटरनल (जोमैटो), टाटा स्टील, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, टाइटन, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स थे.

क्यों चढ़ा शेयर बाजार

मार्केट की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय मीटिंग पर है. उम्मीद जताई जा रही है कि फेड इस बार 2025 की पहली ब्याज दर कटौती (Fed Rate cut) करेगा. माना जा रहा है कि ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है. अमेरिकी  जॉब मार्केट में कमजोरी और पॉलिटिकल प्रेशर के बीच फेड को दरों में कटौती करने का फैसला लेना पड़ सकता है.

