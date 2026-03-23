शेयर बाजार में आज मचे कोहराम ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह गिरावट किसी एक कारण से नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर कई संकटों का नतीजा है.

शेयर बाजार गिरने के 5 प्रमुख कारण

मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव: पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है और शांति के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी ने निवेशकों को डरा दिया है, जिससे वे अपना पैसा निकाल रहे हैं.

ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' खोलने के लिए दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम ने आग में घी का काम किया है. इस चेतावनी से युद्ध के और बड़े स्तर पर फैलने की आशंका बढ़ गई है.

कच्चे तेल की कीमतों में 'आग': इस महीने कच्चे तेल की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं. ब्रेंट क्रूड $112.94 के पार है. आईईए (IEA) के मुताबिक, यह संकट 1970 के दशक के ऑयल शॉक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है.





रुपये की एतिहासिक गिरावट: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 93.84 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. कमजोर रुपया भारत के लिए आयात को महंगा बना देता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

सोना-चांदी क्रैश: यह गिरावट सिर्फ शेयरों तक सीमित नहीं है. सुरक्षित माने जाने वाले सोने और चांदी में भी शेयरों से ज्यादा बड़ी गिरावट देखी जा रही है. निवेशक हर जगह से पैसा निकालकर कैश जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.