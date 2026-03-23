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नई दिल्ली:

Stock Market Live March 23: आज यानी, 23 मार्च की सुबह भारतीय शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे  साबित हो रहा है. ग्लोबल मार्केट में भूचाल और मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज संकट को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है. बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए.  BSE सेंसेक्स 1,773 अंक (2.38%) की भारी गिरावट के साथ 72,759 के स्तर पर पहुंच है, जबकि निफ्टी 50 भी 562 अंक (2.44%) टूटकर 22,551 के लेवल पर आ गया है. इस सुनामी में निवेशकों के अरबों रुपये पल भर में स्वाहा हो गए हैं.

ट्रंप के अल्टीमेटम और युद्ध के बढ़ते खतरों ने कच्चे तेल में उबाल ला दिया है, जिससे भारतीय रुपया भी अपने नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है. क्या बाजार इस गिरावट से उबर पाएगा या बिकवाली और गहरी होगी? बाजार से जुड़ी पल-पल की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे Stock Market Live ब्लॉग के साथ....

Stock Market Today March 23 Live Updates:
 

Mar 23, 2026 12:24 (IST)
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Stock Market Live March 23: बाजार में गिरावट के बीच निफ्टी 22,500 पर आया

Mar 23, 2026 12:21 (IST)
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Stock Market Crash Live: होर्मुज संकट और मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच सेंसेक्स 1800 अंक से ज्यादा टूटा

Mar 23, 2026 12:18 (IST)
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Stock Market Crash Today Live: आखिर क्यों धड़ाम हुआ शेयर बाजार? ये हैं गिरावट की 5 बड़ी वजहें

शेयर बाजार में आज मचे कोहराम ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह गिरावट किसी एक कारण से नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर कई संकटों का नतीजा है. 

शेयर बाजार गिरने के 5 प्रमुख कारण


मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव: पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है और शांति के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी ने निवेशकों को डरा दिया है, जिससे वे अपना पैसा निकाल रहे हैं.

ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' खोलने के लिए दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम ने आग में घी का काम किया है. इस चेतावनी से युद्ध के और बड़े स्तर पर फैलने की आशंका बढ़ गई है.

कच्चे तेल की कीमतों में 'आग': इस महीने कच्चे तेल की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं. ब्रेंट क्रूड $112.94 के पार है. आईईए (IEA) के मुताबिक, यह संकट 1970 के दशक के ऑयल शॉक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है.


रुपये की एतिहासिक गिरावट: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 93.84 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. कमजोर रुपया भारत के लिए आयात  को महंगा बना देता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

सोना-चांदी क्रैश: यह गिरावट सिर्फ शेयरों तक सीमित नहीं है. सुरक्षित माने जाने वाले सोने और चांदी में भी शेयरों से ज्यादा बड़ी गिरावट देखी जा रही है. निवेशक हर जगह से पैसा निकालकर कैश जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.

Mar 23, 2026 12:05 (IST)
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Silver Price Crash: ईरान युद्ध के बीच चांदी अचानक ₹24000 सस्ती

Mar 23, 2026 12:00 (IST)
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Stock Market Live : HDFC बैंक में मची तबाही, चेयरमैन के इस्तीफे और 'बॉन्ड घोटाले' के आरोपों से 18% टूटा शेयर

शेयर बाजार की इस सुनामी में बैंकिंग दिग्गज HDFC बैंक के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है. सोमवार सुबह के कारोबार में बैंक का शेयर 3.39% टूटकर ₹754 के स्तर पर आ गया, जो इसके 52-हफ्ते का नया निचला स्तर (₹752.85) है. पिछले एक महीने में यह शेयर 18% से ज्यादा साफ हो चुका है. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बैंक के भीतर चल रहा 'गवर्नेंस संकट' है. चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने  इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद केकी मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है.

गिरावट की दूसरी बड़ी वजह बैंक के विदेशी ऑपरेशन्स में सामने आई गड़बड़ियां हैं. बैंक ने Credit Suisse AT-1 बॉन्ड्स की मिस-सेलिंग के मामले में तीन सीनियर अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. इस मामले में दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है और बैंक को कानूनी मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, एक्सिस सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेज हाउस ने अब भी ₹1,020 के टारगेट के साथ 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक लीडरशिप और रेगुलेटरी मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं होती, शेयर पर दबाव बना रहेगा.

Mar 23, 2026 11:56 (IST)
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Stock Market Live March 23: सेंसेक्स 2 साल पीछे, शेयर बाजार में कोहराम

दलाल स्ट्रीट पर आज हाहाकार मचा है. BSE सेंसेक्स 1,773 अंक (2.38%) से ज्यादा टूटकर 72,700 के स्तर पर आ गया है.  यह गिरावट बाजार को लगभग 2 साल पीछे ले गई है. बैंकिंग, ऑटो और मेटल सेक्टर्स में निवेशकों के अरबों रुपये पल भर में साफ हो गए हैं. निफ्टी भी 22,600 के  स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है.

Mar 23, 2026 11:53 (IST)
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Share Market Live :ट्रंप की 'वॉर्निंग' का असर: शेयर, सोना और रुपया... सब एक साथ धराशायी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम ने आज भारतीय फाइनेंशियल मार्केट की कमर तोड़ दी है. ट्रंप की इस एक धमकी ने निवेशकों के मन में तीसरे विश्व युद्ध और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का ऐसा डर बैठाया है कि शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी मार्केट तक, हर जगह चीख-पुकार मची हुई है.

Mar 23, 2026 11:47 (IST)
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Silver Price Crash:चांदी में आई ₹14,495 की बड़ी गिरावट

चांदी की चमक तो आज पूरी तरह फीकी पड़ गई है. MCX पर चांदी के 5 मई 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम ₹14,495 (6.39%) कम होकर 2,12,277 रुपये प्रति किलो पर आ गया है. आज के निचले स्तरों पर चांदी ₹2,11,086 तक लुढ़क गई थी. ग्लोबल मार्केट में मंदी के डर और इंडस्ट्रियल डिमांड में कमी की आशंका ने चांदी की कीमतों को अर्श से फर्श पर ला दिया है.

Mar 23, 2026 11:45 (IST)
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Gold Price Crash: सोना हुआ ₹7,600 से ज्यादा सस्ता

MCX पर सोने के 2 अप्रैल 2026 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत ₹7,619 (5.27%) की भारी गिरावट के साथ 1,36,873 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गई है. आज के कारोबार के दौरान सोने ने ₹1,36,403 का निचला स्तर भी छुआ. बाजार के जानकारों का मानना है कि निवेशक सोने में जमकर बिकवाली कर रहे हैं.

Mar 23, 2026 11:44 (IST)
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Stock Market Live Update: शेयर बाजार क्रैश, सोने-चांदी भी लुढ़का

शेयर बाजार में मचे कोहराम के बीच कमोडिटी मार्केट (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में आज सोमवार को भयंकर गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के दाम बुरी तरह टूट गए हैं, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया है.

Mar 23, 2026 11:40 (IST)
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Stock Market Crash Live: एशियाई बाजारों में कोहराम: दक्षिण कोरिया में ट्रेडिंग रुकी, जापान-चीन के बाजार भी लुढ़के

ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल इस कदर हावी है कि पूरे एशिया के शेयर बाजारों में सुनामी आई हुई है. दक्षिण कोरिया में हालात इतने खराब हो गए कि 'कोस्पी 200 फ्यूचर्स' में 5% से ज्यादा की गिरावट के बाद वहां ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. दक्षिण कोरिया का मुख्य इंडेक्स 'कोस्पी' 5.8% और 'कोस्डाक' करीब 5% तक गिर चुका है.

सिर्फ कोरिया ही नहीं, बल्कि जापान का Nikkei 225 भी 3.5% और हांगकांग का Hang Seng 3.4% नीचे ट्रेड कर रहा है. चीन के शंघाई कंपोजिट में 2.5% और ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 0.8% की कमजोरी देखी जा रही है. 

Mar 23, 2026 11:23 (IST)
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Stock Market Live Updates: गिरते बाजार में भी इन शेयरों ने दिखाई तेजी

इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद कुछ चुनिंदा शेयर बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. HCLTech 0.91% की बढ़त के साथ हरे निशान में है, वहीं Sun TV (0.85%), ONGC (0.79%), GMDC (0.39%) और Blue Jet Healthcare (0.2%) में मामूली तेजी देखी जा रही है. हालांकि, बाजार के ओवरऑल सेंटीमेंट को देखते हुए यह बढ़त फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है.

Mar 23, 2026 11:23 (IST)
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Stock Market Live Updates: इन शेयरों में मची सबसे ज्यादा तबाही

बिकवाली की इस आंधी में JP Power के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो 7.64% तक लुढ़क गए हैं. इसके अलावा Petronet LNG में 6.35%, Hindustan Copper में 6.07% और Brainbees में 5.86% की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इन शेयरों में आई इस बड़ी गिरावट ने छोटे निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.

Mar 23, 2026 11:21 (IST)
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Stock Market Live Updates: निफ्टी 500 में चौतरफा बिकवाली; JP Power और Petronet LNG के शेयर 7% तक टूटे

शेयर बाजार में गिरावट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर अब NSE Nifty 500 इंडेक्स पर साफ दिख रहा है. दिग्गज शेयरों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट की कंपनियों में भी निवेशकों ने आज हाथ खींच लिए हैं. पूरे बाजार में बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा है कि निफ्टी 500 के ज्यादातर शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं.

Mar 23, 2026 11:16 (IST)
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Stock Market Crash Live: मिडिल ईस्ट का तनाव से कच्चा तेल $112 के पार

कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतों में हल्की नरमी देखी गई है और यह $108.02 प्रति बैरल पर आ गया है. हालांकि, यह राहत बहुत मामूली है क्योंकि आज सुबह ही यह $112 के ऊंचे स्तर तक जा चुका था. वहीं, अमेरिकी तेल (WTI Crude) भी $98.17 पर बना हुआ है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक मिडिल ईस्ट का तनाव कम नहीं होता, तेल की कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये पर दबाव बनाए रखेंगी.

Mar 23, 2026 11:15 (IST)
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Stock Market Crash Live: रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर! डॉलर के मुकाबले 93.94 के पार पहुंचा भाव

Rupee hits Record low: शेयर बाजार में मची तबाही के बीच भारतीय रुपये की हालत भी पस्त हो गई है. आज डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की कमजोरी के साथ 93.83 पर खुला था, लेकिन बाजार में बढ़ते तनाव के कारण यह 23 पैसे तक टूटकर 93.94 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है.

Mar 23, 2026 11:10 (IST)
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Stock Market Crash Live:मिडकैप और स्मॉलकैप भी धराशायी

सिर्फ लार्जकैप ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में भी निवेशकों को भारी चपत लगी है...

निफ्टी मिडकैप 100: यह इंडेक्स 1,248 अंक (2.28%) की बड़ी कमजोरी के साथ 53,607 के स्तर पर आ गया है.

निफ्टी स्मॉलकैप 100: इसमें भी 387 अंक (2.48%) की भारी गिरावट देखी जा रही है और यह 15,331 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है.

Mar 23, 2026 11:07 (IST)
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Stock Market Live Update: बाजार में चौतरफा हाहाकार! मेटल और PSU बैंक शेयर सबसे ज्यादा टूटे

Stock Market Crash Today शेयर बाजार में आज बिकवाली की ऐसी आंधी चली है कि कोई भी सेक्टर इससे बच नहीं पाया है. शुरुआती कारोबार में ही बाजार में चौतरफा गिरावट देखी जा रही है. निवेशकों के मन में डर ऐसा है कि दिग्गज शेयरों के साथ-साथ छोटे और मझोले शेयरों में भी भारी बिकवाली हो रही है.बाजार के लगभग सभी इंडेक्स आज लहूलुहान हैं. मेटल, पीएसयू बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आज के 'टॉप लूजर्स'बनकर उभरे हैं. इसके अलावा रियल्टी, डिफेंस, आईटी, हेल्थकेयर, एनर्जी, इन्फ्रा, मीडिया और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स भी गहरे लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं.

Mar 23, 2026 11:04 (IST)
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Stock Market Live Update: ट्रंप का वो 'खतरनाक' अल्टीमेटम जिसने मचाई तबाही

शेयर बाजार में आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट है. ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) खोलने के लिए महज 48 घंटे का समय दिया है. उन्होंने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी, तो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिटा दिया जाएगा. ट्रंप की इस धमकी ने पूरी दुनिया में युद्ध और तेल संकट की दहशत फैला दी है.

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