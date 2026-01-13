Stock Market Holiday: 15 जनवरी को शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? BSE-NSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं, दूर कर लें कन्फ्यूजन

Stock Market Holiday January 2026: शेयर बाजार से कमाई करने वाले निवेशक अक्सर सुबह बाजार खुलने का इंतजार करते हैं और पहले ही ट्रेडिंग की तैयारी कर लेते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी खास वजह से बाजार बंद रहता है और बिना जानकारी के किया गया प्लान फेल हो जाता है. 15 जनवरी को लेकर भी बहुत से निवेशकों और ट्रेडर्स के मन में यही सवाल है कि क्या इस दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं. अगर आप भी ट्रेडिंग का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

क्या 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद है?

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव (Maharashtra BMC Election 2026) जा रहे हैं और इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा है. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत कई इलाकों में 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी (Maharashtra Election Holiday) घोषित की है. इस छुट्टी का असर सरकारी दफ्तरों के साथ साथ बैंक और दूसरे संस्थानों पर भी पड़ेगा.

15 जनवरी को लेकर BSE और NSE ने लिया ये फैसला

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों ने साफ कर दिया है कि गुरुवार 15 जनवरी 2026 को शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा. पहले एक्सचेंज की ओर से कहा गया था कि यह दिन सिर्फ सेटलमेंट छुट्टी होगा और ट्रेडिंग चालू रहेगी. लेकिन बाद में नया सर्कुलर जारी कर इसे पूरे दिन की ट्रेडिंग छुट्टी(Trading Holidays on January 15) घोषित कर दिया गया.

किन सेगमेंट में नहीं होगा कारोबार?

15 जनवरी को शेयर बाजार से जुड़े सभी बड़े सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी. इस दिन इक्विटी शेयरों की खरीद बिक्री नहीं होगी. इसके अलावा डेरिवेटिव्स करेंसी से जुड़े सौदे और ब्याज दर वाले सौदे भी बंद रहेंगे. कमोडिटी सेगमेंट में भी सुबह का सेशन नहीं होगा. यानी कुल मिलाकर इस दिन किसी तरह की ट्रेडिंग संभव नहीं होगी.

इस साल शेयर बाजार में कितनी छुट्टियां? (Stock Market Holidays 2026)

भारतीय शेयर बाजार में सालभर में करीब 15 ट्रेडिंग छुट्टियां हैं. इसके अलावा हर हफ्ते शनिवार और रविवार को बाजार पहले से ही बंद रहता है. इसलिए निवेशकों को पहले से स्टॉक मार्केट हॉलिडे के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ताकि उनका ट्रेडिंग प्लान प्रभावित न हो.

2026 में आगे कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार (Share Market Holidays 2026)

जनवरी में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के चलते बाजार बंद रहेगा.

मार्च में 3 तारीख को होली और 26 मार्च को राम नवमी के कारण ट्रेडिंग नहीं होगी.

31 मार्च को महावीर जयंती और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर भी बाजार बंद रहेगा.

अप्रैल में 14 तारीख को डॉ बाबा साहेब आंबेडकर जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेगा.

मई में 1 तारीख को महाराष्ट्र दिवस के चलते छुट्टी रहेगी.

28 मई को बकरीद और 26 जून को मुहर्रम पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा.

सितंबर में 14 तारीख को गणेश चतुर्थी के कारण बाजार बंद रहेगा.

अक्टूबर में 2 तारीख को गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी रहेगी.

नवंबर में 10 तारीख को दिवाली बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती पर बाजार नहीं खुलेगा.

इसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस के चलते साल की आखिरी बड़ी छुट्टी रहेगी.

अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो छुट्टियों की लिस्ट (BSE NSE Holidays List) पहले से देख लेना बहुत जरूरी है. इससे आप अपने ट्रेडिंग को लेकर सही समय पर प्लान कर सकते हैं और किसी भी तरह की जल्दबाजी या नुकसान से बच सकते हैं.