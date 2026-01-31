Budget 2026: 1 फरवरी, रविवार को शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद? बजट डे पर NSE-BSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं? जानें हर जरूरी अपडेट

Stock Market On on February 1: आम बजट (Union Budget 2026) 1 फरवरी को पेश होने वाला है और हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस बार किन सेक्टर्स की किस्मत चमकाने वाली है. निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस साल बजट वाले दिन शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद? अक्सर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन इस बार 1 फरवरी को रविवार होने की वजह से लोग काफी कन्फ्यूजन में है.

ऐसे में निवेशक और ट्रेडर यह सोच रहे हैं कि क्या उस दिन ट्रेडिंग होगी, क्या रविवार को शेयर खरीदे या बेचे जा सकेंगे और अगर बाजार खुला भी तो क्या सेटलमेंट में कोई दिक्कत आएगी या नियम हमेशा की तरह ही रहेंगे? कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि बजट के दिन ट्रेड करने का सही तरीका क्या हो सकता है.

इन सभी सवालों के जवाब हर उस इंसान के लिए जानना जरूरी है जो बाजार से पैसा कमाना चाहता है या निवेश की प्लानिंग कर रहा है.

1 फरवरी को BSE और NSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

आम तौर पर रविवार को छुट्टी मनाने वाले निवेशकों के लिए इस बार का बजट बेहद खास होने वाला है.नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने साफ कर दिया है कि यूनियन बजट 2026 के दिन शेयर बाजार पूरी तरह खुला रहेगा.यह 1999 के बाद पहला मौका है जब रविवार को बजट पेश हो रहा है और NSE और BSE दोनों एक फरवरी को रविवार होने के बावजूद खास ट्रेडिंग सेशन रखा गया है. इस दिन बाजार सामान्य समय पर खुलेगा. सुबह 9 बजे प्री ओपन सेशन शुरू होगा और 9 बजकर 15 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक सामान्य ट्रेडिंग होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी और उसी समय बाजार में हलचल तेज होने की उम्मीद है.

बजट के दिन शेयर बेचने को या सेटलमेंट लेकर क्या है नया नियम?

भले ही रविवार को शेयर बाजार खुला है, लेकिन एक पेंच है जिसे समझना निवेशकों को बहुत समझना जरूरी है. 1 फरवरी को 'सेटलमेंट हॉलिडे' होने की वजह से कुछ खास पाबंदियां रहेंगी. इसका मतलब यह है कि उस दिन ट्रेड तो होगी लेकिन शेयर और पैसे का लेनदेन उसी दिन पूरा नहीं होगा.

इसका मतलब यह है कि अगर आपने शुक्रवार , 30 जनवरी को कोई शेयर खरीदे थे, तो आप उन्हें रविवार 1 फरवरी को स्क्वेयर ऑफ यानी बेच नहीं पाएंगे. इसी तरह, जो शेयर आप रविवार,1 फरवरी को बजट के दिन खरीदेंगे, उन्हें आप अगले दिन यानी सोमवार ,2 फरवरी को नहीं बेच सकेंगे.एक्सचेंज ने सर्कुलर में बताया है कि उस दिन किए गए सभी सौदों का सेटलमेंट अगले कामकाजी दिन किया जाएगा.

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेड तो हो जाता है लेकिन बैंकों और क्लियरिंग हाउस में छुट्टी होने की वजह से पैसों और शेयरों का ट्रांसफर अगले वर्किंग डे पर ही पूरा होता है. इसी वजह से T+0 यानी उसी दिन सेटलमेंट की सुविधा इस दिन उपलब्ध नहीं होगी. यह नियम खासतौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि गलत प्लानिंग से नुकसान हो सकता है. ऐसे में शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने वालों को अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सोच-समझकर बनानी चाहिए.

शेयर बाजार ही नहीं कमोडिटी मार्केट भी रहेगा खुला

बजट के दिन सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि कमोडिटी मार्केट(MCX) भी खुला रहेगा. एमसीएक्स ने भी साफ किया है कि एक फरवरी को सुबह के सेशन में कमोडिटी ट्रेडिंग होगी ताकि निवेशक बजट के उतार-चढ़ाव का फायदा उठा सकें. यानी सोना-चांदी और दूसरी कमोडिटी में भी बजट के असर को उसी दिन देखा जा सकेगा.

बजट डे ट्रेडिंग में NSE-BSE में क्यों होती है ज्यादा हलचल?

बजट का दिन शेयर बाजार के लिए हमेशा खास होता है. पिछले 25 सालों के आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर बार बजट वाले दिन बाजार में 1 फीसदी से ज्यादा की चाल देखने को मिली है. टैक्स में बदलाव, खर्च की योजना और सरकार की प्राथमिकताएं सीधे कंपनियों और सेक्टर पर असर डालती हैं. इसी वजह से बजट के दिन बाजार में तेजी और गिरावट दोनों बहुत तेज हो सकती है.बजट से पहले इस महीने बाजार पर दबाव देखा गया है. सेंसेक्स और निफ्टी इस महीने अब तक 3 फीसदी से ज्यादा टूट चुके हैं. ऐसे में निवेशक और ज्यादा सतर्क हैं. जानकारों का मानना है कि बजट से पहले और बजट के दौरान बिना प्लान के ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है.

Budget 2026 के दिन इन सेक्टर्स और शेयरों पर रहेगी पैनी नजर

ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज के मुताबिक, इस बजट में सरकार कैपेक्स पर करीब 10 फीसदी बढ़ोतरी कर सकती है. डिफेंस सेक्टर पर खास फोकस रहने की उम्मीद है और डिफेंस कैपेक्स में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. इससे डिफेंस पीएसयू और उनसे जुड़ी कंपनियों को फायदा मिल सकता है. इस बार रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर जैसे सेक्टर्स भी चर्चा में रहेंगे.

जानकारों का मानना है कि बजट में पीएलआई (PLI) स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने से जुड़ी घोषणाएं मार्केट की दिशा तय करेंगी.अगर टैक्स में राहत मिलती है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा हो सकता है. बैंक और अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी कंपनियां भी बजट घोषणाओं से प्रभावित हो सकती हैं.

बजट के दिन ट्रेड करना सही है या इंतजार करना बेहतर?

बजट डे ट्रेडिंग में मौके भी होते हैं और जोखिम भी. तेजी से उतार चढ़ाव होने के कारण कई बार मिनटों में माहौल बदल जाता है. शॉर्ट टर्म ट्रेडर वोलैटिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन अचानक गिरावट से नुकसान भी हो सकता है. वहीं लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए बेहतर होता है कि वे बजट के बाद साफ तस्वीर आने का इंतजार करें और फिर मजबूत कंपनियों पर फोकस करें.

निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात

अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो बाजार की छुट्टियों और खास ट्रेडिंग सेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है. एक फरवरी को बाजार खुला जरूर रहेगा लेकिन सेटलमेंट नियम अलग होंगे. इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप शेयर बेच पाएंगे या नहीं और पैसा कब मिलेगा. सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला ही आपको बजट के दिन होने वाली बड़ी हलचल में नुकसान होने से बचा सकता है.

नोट- बजट के दौरान बाजार में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव (Volatility) देखने को मिलता है, इसलिए एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. किसी भी तरह के निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें.