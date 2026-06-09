मिडिल ईस्‍ट में इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्‍मीद और ग्‍लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बीच मंगलवार को शेयर मार्केट उछाल के साथ खुला. मार्केट खुलते ही BSE सेंसेक्‍स करीब 500 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी में भी करीब आधे फीसदी या 119 अंक का उछाल देखने को मिला. कुछ मिनट बाद सुबह 9:18 बजे सेंसेक्‍स 373 अंकों के उछाल के साथ 73,897 पर ट्रेड करता दिखा, जबकि निफ्टी 50 करीब 23,242 के लेवल पर कारोबार करता दिखा.

शेयर मार्केट में उछाल के बीच भारतीय करेंसी को लेकर भी अच्‍छी खबर आई. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 20 पैसे के उछाल के साथ 95.41 के लेवल पर कारोबार करता दिखा.

ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रुकने के संकेतों से बाजार का माहौल सुधरा है. बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार में तेजी की ये एक बड़ी वजह है.

बाजार का हाल: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 500 अंक (0.7%) बढ़कर 74,035 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, निफ्टी भी 100 से ज्यादा अंक (0.6%) चढ़कर 23,259 के पार निकल गया. किन शेयरों में दिखी तेजी: फाइनेंस, रियल्टी (प्रॉपर्टी) और ऑटो (गाड़ी बनाने वाली कंपनियों) के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई. सरकारी और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में भी करीब 0.8% की तेजी रही. छोटे और मझोले (स्मॉलकैप और मिडकैप) शेयरों ने बड़े शेयरों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया. उतार-चढ़ाव में कमी: बाजार में रिस्क या डर को मापने वाला 'इंडिया विक्स' (India VIX) 4% से ज्यादा घटकर 16 के स्तर पर आ गया, जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली.

बाजार में तेजी की बड़ी वजहें

कच्चा तेल हुआ सस्ता: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) की कीमत गिरकर 93-94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है. भारत के लिए कच्चे तेल का सस्ता होना हमेशा अच्छी खबर होती है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) की कीमत गिरकर 93-94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है. भारत के लिए कच्चे तेल का सस्ता होना हमेशा अच्छी खबर होती है. IT कंपनियों के लिए राहत: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के फैसले पर वहां की कोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे भारतीय आईटी (IT) कंपनियों को थोड़ी राहत मिली है.

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के फैसले पर वहां की कोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे भारतीय आईटी (IT) कंपनियों को थोड़ी राहत मिली है. विदेशी बाजारों का सहारा: अमेरिकी शेयर बाजार (नैस्डैक और S&P 500) बढ़त के साथ बंद हुए थे. वहीं जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियाई बाजारों में भी अच्छी तेजी रही.

एक्सपर्ट्स की राय: अभी भी बरतें सावधानी

बाजार के जानकारों का कहना है कि ईरान और इज़राइल के बीच का यह समझौता बेहद कमजोर है. अगर इज़राइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे, तो ईरान दोबारा हमले शुरू कर सकता है.

साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में बड़ी तेजी टिक नहीं पा रही है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बड़ी कंपनियों और बैंकों के शेयरों की कीमत इस समय निवेश के लिए काफी अच्छी है, लेकिन दुनिया भर में चल रहे तनाव को देखते हुए ट्रेडर्स को अभी सावधानी से काम लेना चाहिए.

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