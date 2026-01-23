Share Market Closing: भारतीय शेयर बाजार निवेशकों के लिए हफ्ते के आखिरी दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. सुबह हरे निशान के साथ मुस्कुराता हुआ खुला था बाजार, जो शाम होते-होते लाल सागर में डूब गया. मुनाफावसूली की ऐसी लहर चली कि देखते ही देखते निवेशकों को भारी चपत लगी. आंकड़ों की बात करें सेंसेक्स 769.67 अंक लुढ़ककर 81,537.70 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 241.25 अंक की गिरावट के साथ 25,048.65 पर रहा.

इन सेक्टर्स में हुआ बड़ा नुकसान

आज के सेशन में सबसे ज्यादा मार रियल्टी सेक्टर पर पड़ी, जो 3.34% तक टूट गया. वहीं, सरकारी बैंकों में भी जमकर बिकवाली हुई. एनर्जी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े खिलाड़ी भी आज मैदान छोड़कर भागते नजर आए. लॉर्ज कैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई, जो छोटे निवेशकों के लिए चिंता की बात है.

बाजार में गिरावट की 6 बड़ी वजह

डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट जारी है. आज रूपया 91.77 के लो लेवल पर पहुंच गया.

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं. बीते दिन विदेशी निवेशकों ने बाजार में 2,550 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव खबरें मिल रहीं हैं, इसके बावजूद घरेलू फैक्टर्स निवेशकों पर भारी पड़ रहे हैं.

जियो पॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए लोग जमकर सोना-चांदी में पैसा लगा रहे हैं.

ट्रंप के बयान और टैरिफ से बाजार में लागातार अनिश्चितताओं का माहौल बना हुआ है.

कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे नए लेबर कोड की वजह से कमजोर आए हैं, इसका असर भी बाजार पर दिखाई दिया है.

पैसे बनाने वाले शेयर्स

गिरावट के बीच भी टेक महिंद्रा, एचयूएल, इंफोसिस और टीसीएस जैसे IT शेयरों ने गिरते बाजार में कुछ हद तक खुद को संभालने की कोशिश की.

गिरने वाले बड़े शेयर्स

एक्सिस बैंक, सेबी, मारुति, और एनटीपीसी जैसे बड़े शेयरों में आज जमकर बिकवाली देखी गई.

आगे क्या?

अब निवेशकों की नजरें बजट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) के ब्याज दरों पर आने वाले फैसले पर टिकी हैं. क्या बजट बाजार में नई जान फूंकेगा या बिकवाली का यह दौर जारी रहेगा? मार्केट एक्सपर्ट निवेशकों को फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहने की सलाह दे रहे हैं.

