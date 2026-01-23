Budget 2026: बजट में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बड़ा दांव! इन शेयरों पर रह सकता है फोकस

केंद्रीय बजट 2026 से पहले बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं. निवेशकों और फंड मैनेजरों की नजर उन सेक्टर्स पर है जहां सरकार ज्यादा खर्च कर सकती है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बजट 2026 में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. इसका असर आने वाले दिनों में शेयर बाजार पर दिख सकता है.यही वजह है कि इन सेक्टर्स से जुड़े शेयरों पर खास नजर बनी हुई है.
डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा
निवेश प्लेटफॉर्म स्मॉलकेस की रिपोर्ट के अनुसार, बजट 2026 में सरकार बड़े स्तर पर पूंजी खर्च वाले सेक्टर्स पर ध्यान दे सकती है. सर्वे में शामिल करीब 40 प्रतिशत निवेश प्रबंधकों का मानना है कि इस बार डिफेंस सेक्टर को ज्यादा बजट मिल सकता है.सरकार का फोकस देश में रक्षा उत्पादन बढ़ाने, सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा निर्यात को आगे ले जाने पर है. लगातार हो रहे सरकारी खर्च से इस सेक्टर की कंपनियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.
इन डिफेंस शेयरों पर रह सकता है खास फोकस
अगर डिफेंस बजट में बढ़ोतरी होती है, तो कुछ सरकारी डिफेंस कंपनियों के शेयर चर्चा में रह सकते हैं. इनमें कोचीन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल हैं. बजट से पहले इन कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.
बजट का बाजार पर क्या होगा असर?
रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट के आसपास बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. करीब 80 प्रतिशत निवेश प्रबंधकों को लगता है कि नीतिगत फैसलों और वैश्विक घटनाओं की वजह से थोड़े समय के लिए बाजार दबाव में आ सकता है.
हालांकि, ज्यादातर निवेशकों का मानना है कि यह उतार-चढ़ाव ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और बाजार जल्दी ही अपने मूल आधार पर लौट आएगा.
निफ्टी को लेकर क्या है अनुमान?
रिपोर्ट के अनुसार, 82 प्रतिशत से ज्यादा निवेश प्रबंधकों को उम्मीद है कि निफ्टी 50 वित्त वर्ष 2027 के अंत तक 25,000 के ऊपर बंद हो सकता है. वहीं 43 प्रतिशत निवेशकों का अनुमान है कि निफ्टी 25,000 से 27,500 के दायरे में रह सकता है.
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी मजबूत उम्मीद,सड़क और रेलवे पर रहेगा जोर
डिफेंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दूसरा सबसे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. सर्वे में शामिल करीब 29 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सड़क, रेलवे और दूसरे बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च से लंबे समय तक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा.
सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर रहने से इस सेक्टर से जुड़े शेयरों में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी रह सकती है.
मैन्युफैक्चरिंग को भी मिल सकता है सपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक,डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बजट से फायदा मिलने की उम्मीद है. करीब 18 प्रतिशत निवेशकों ने इस सेक्टर का नाम लिया है. सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) से इंडस्ट्री को लगातार सपोर्ट मिल रहा है.
1 फरवरी को पेश होगा बजट 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. इस बार डिफेंस बजट में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो आने वाले दिनों में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर बाजार में फोकस में रह सकते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं