भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग आज 3 दिसंबर, बुधवार से 5 दिसंबर शुक्रवार तक चलेगी और गवर्नर संजय मल्‍होत्रा शुक्रवार को ही मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देंगे. उम्‍मीद की जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती कर सकता है. ऐसा हुआ तो रेपो रेट लिंक्‍ड लोन जैसे होम लोन, कार लोन वगैरह सस्‍ते हो जाएंगे. इससे पहले अक्‍टूबर में हुई MPC मीटिंग में RBI ने रेपो रेट 5.5 फीसदी पर स्थिर रखा था और उससे पहले अगस्‍त में भी MPC कमेटी ने दरें स्थिर रखी थीं.

इस साल केंद्रीय बैंक 3 बार रेपो रेट में कटौती कर चुका है. फरवरी MPC मीटिंग में दरों में 25 बेसिस प्‍वाइंट (0.25%) की कटौती की थी. फिर अप्रैल में केंद्रीय बैंक ने इसमें और 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की. और एक बार फिर जून में हुई मीटिंग में बड़ी कटौती (50 बेसिस प्‍वाइंट/0.50%) की गई थी. इस तरह अब तक ब्‍याज दरों में इस साल 1 फीसदी की कटौती की जा चुकी है. जो ब्‍याज दर 2025 की शुरुआत में 6.5 फीसदी थी, वो अब 5.5 फीसदी पर आ गई है.

RBI गवर्नर ने दिए थे संकेत

केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 24 नवंबर को कहा था कि अनुकूल व्यापक आर्थिक संकेतकों के कारण दिसंबर में होने वाली अगली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती संभव है. इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा.उन्‍होंने बताया था, 'अक्टूबर में मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) ने कहा था कि ब्याज दरों में एक और अतिरिक्त कटौती की स्थिति बन रही है. उसके बाद जो भी डेटा अब तक आया है उसने इस स्थिति को नहीं बदला है. हालांकि, ब्याज दरों में कटौती पर आखिरी फैसला दिसंबर में होने वाली एमपीसी की बैठक में लिया जाएगा.'

उनके मुताबिक, केंद्रीय बैंक के दो दायित्व हैं. पहला मूल्य स्थिरता बनाए रखना और दूसरा विकास की गति को बनाए रखना. आरबीआई गवर्नर ने कहा था, 'हम ग्रोथ के मामले में न तो आक्रामक हैं और न ही रक्षात्मक.'