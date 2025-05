Raymond Share Price: रेमंड का शेयर 66% टूटा, रियल एस्टेट बिजनेस से डीमर्जर के बाद कंपनी के स्टॉक्स लुढ़के

Raymond Stock Crash: आज यानी बुधवार को रेमंड लिमिटेड का शेयर करीब 66 प्रतिशत तक गिर गया. यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि अब रेमंड का रियल एस्टेट बिजनेस, Raymond Realty, एक अलग कंपनी के रूप में डीमर्ज हो चुका है. आज यानी 14 मई को इसका रिकॉर्ड डेट था, जब यह तय किया गया कि कौन से निवेशकों को Raymond Realty के शेयर मिलेंगे.

डीमर्जर के बाद, Raymond Ltd के शेयर अब रियल एस्टेट बिजनेस को अपने फाइनेंशियल्स में काउंट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण इसका भाव 1,561.30 रुपये से टूटकर 530 रुपये पर आ गया.

रेमंड रियल्टी ने चौथी तिमाही में 766 करोड़ रुपये का रेवेन्यू किया हासिल

रेमंड रियल्टी ने FY25 की चौथी तिमाही में 766 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के 677 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत ज्यादा है. इस दौरान EBITDA ₹194 करोड़ रहा और मार्जिन 25.3% पर पहुंच गया. यानी कंपनी की कमाई और ऑपरेटिंग मुनाफा दोनों ही मजबूत रहे.

बुकिंग वैल्यू की बात करें तो इस तिमाही में Raymond Realty ने 636 करोड़ रुपये की बुकिंग हासिल की. इसमें थाणे में बने प्रोजेक्ट्स जैसे The Address by GS 2.0, Invictus, Park Avenue – High Street Retail और बांद्रा में जॉइंट डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट 'The Address by GS' शामिल हैं.

मुंबई के बाहर भी रियल एस्टेट में बढ़ाया कदम

Raymond Realty ने इस तिमाही में मुंबई के महिम और वडाला में दो नए JDA (Joint Development Agreement) साइन किए हैं, जिनकी कुल डेवलपमेंट वैल्यू 6,800 करोड़ रुपये है. इन नए प्रोजेक्ट्स के साथ Raymond Realty के पास अब थाणे के बाहर 6 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, जो कंपनी के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाएंगे.

कंपनी के मुताबिक, Raymond Realty के पास अब कुल 40,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू पोटेंशियल है जिसमें 25,000 करोड़ रुपये थाणे की जमीन से और 14,000 करोड़ रुपये JDA प्रोजेक्ट्स से आने की उम्मीद है.

डीमर्जर से निवेशकों को क्या फायदा होगा?

रेमंड ने यह डीमर्जर इसलिए किया है ताकि बिजनेस को साफ तौर पर अलग करके उसे बेहतर तरीके से ग्रो किया जा सके और शेयरहोल्डर्स को सीधे फायदा मिल सके.

Raymond Ltd के हर एक शेयरहोल्डर को Raymond Realty का एक शेयर मिलेगा. Raymond Realty के शेयरों को सितंबर तिमाही तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा. Raymond Realty अब एक कैश-सप्लस कंपनी बन गई है, जिसके पास 399 करोड़ रुपये की नेट कैश है.

चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम हरि सिंघानिया के मुताबिक, यह डीमर्जर कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूती देगा और निवेशकों के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा.



बता दें कि इससे पहले Raymond ने अपने लाइफस्टाइल बिजनेस Raymond Lifestyle को भी डीमर्ज किया था, जो सितंबर 2024 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था. अब रियल एस्टेट का बिजनेस भी इसी राह पर चल पड़ा है.