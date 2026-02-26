व्यापार और आर्थिक साझेदारी के विस्तार पर सार्थक बातचीत...ट्रेड डील चर्चाओं के बीच अमेरिकी समकक्ष से मिले गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 'बहुत ही सार्थक चर्चा' की.

Hosted US Secretary of Commerce @HowardLutnick & @USAmbIndia Sergio Gor.



Engaged in very fruitful discussions to expand our trade and economic partnership. 🇮🇳🇺🇸 pic.twitter.com/UjfExNj6wi — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 26, 2026

ट्रेड डील पर सहमति के बाद पहली उच्च-स्तरीय बैठक

भारत–अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की यह पहली बैठक थी. बैठक का फोकस द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाना और हालिया घटनाक्रम के प्रभाव का आकलन करना रहा. बैठक के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा कि मैंने अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक और सर्जियो गोर की मेजबानी की. व्यापार और आर्थिक साझेदारी को विस्तार देने के लिए बहुत ही सार्थक चर्चाएं हुईं.”

अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी बैठक की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि लटनिक और पीयूष गोयल के साथ दोपहर का बेहद सार्थक भोजन था. हमारे दोनों देशों के लिए सहयोग के कई क्षेत्र हैं. इन सकारात्मकों बयानों से साफ है कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं.

लीगल एग्रीमेंट पर चर्चा टली, अनिश्चितता के बीच समीक्षा जारी

भारत और अमेरिका के वार्ताकार इसी सोमवार को वाशिंगटन में भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लागू करने के लिए जरूरी लीगल एग्रीमेंट को फाइनल करने पर चर्चा करने वाले थे. लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जगत में हलचल और टैरिफ को लेकर बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए भारत–अमेरिका ट्रेड डील पर भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन का अमेरिका दौरा टल गया.

वाणिज्य मंत्रालय का रुख: ताजा घटनाक्रम के बाद नई तारीख तय होगी

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने तय किया है कि भारत के मुख्य वार्ताकार और उनकी टीम की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को हाल के हालिया घटनाक्रम और उसके असर के मूल्यांकन के बाद निर्धारित किया जाएगा. बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर पुनर्निर्धारित की जाएगी.

वित्त मंत्रालय की समीक्षा: प्रभाव पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी

RBI गवर्नर के साथ एक अहम बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है.

आगे की राह: वार्ता कितनी जल्दी पटरी पर लौटेगी, निगाहें टिकीं

अब देखना होगा कि दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की इस बैठक के बाद, बातचीत की प्रक्रिया को कितनी जल्दी दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाता है. हालिया अनिश्चितताओं के बावजूद, उच्च-स्तरीय संवाद से उम्मीदें बढ़ी हैं कि द्विपक्षीय व्यापार की रफ्तार कायम रहेगी.