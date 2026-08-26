Petrol Prices Diesel Rates Today: मिडिल ईस्ट में जारी अनिश्चितताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखी जा रही है. बुधवार को ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) अंतरराष्ट्रीय बाजार में 85.26 डॉलर/बैरल के भाव पर ट्रेड करता दिखा, जबकि WTI कच्चा तेल 80.33 डॉलर/बैरल के भाव पर कारोबार करता दिखा. जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता का असर मार्केट की धारणा पर बना हुआ था. इससे पहले मंगलवार को तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी, जब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए मिलिट्री स्ट्राइक के बजाय आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया.
इधर, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बहुत मामूली बदलाव देखे जा रहे हैं. कई शहरों में कल और आज के दाम में कुछ पैसों का अंतर दिखा है. क्रूड के दाम अगर बढ़े तो भारत के लिए, जो अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात करता है, आयात बिल बढ़ सकता है और महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है. क्रूड की ऊंची कीमतों से घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और बदलाव की संभावना भी बढ़ सकती है. फिलहाल स्थिति स्थिर है.
देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दाम
- दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.12 रुपये/ लीटर
- कोलकाता में पेट्रोल के दाम 113.43 रुपये/ लीटर
- मुंबई में पेट्रोल के दाम 111.12 रुपये/ लीटर
- चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.75 रुपये/ लीटर
- हैदराबाद में पेट्रोल के दाम 115.69 रुपये/ लीटर
- बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 110.93 रुपये/ लीटर
देश के प्रमुख शहरों में डीजल के दाम
- दिल्ली में डीजल के दाम 95.20 रुपये/ लीटर
- कोलकाता में डीजल के दाम 99.78 रुपये/ लीटर
- मुंबई में डीजल के दाम 97.78 रुपये/ लीटर
- चेन्नई में डीजल के दाम 99.57 रुपये/ लीटर
- हैदराबाद में डीजल के दाम 103.82 रुपये/ लीटर
- बेंगलुरु में डीजल के दाम 98.79 रुपये/ लीटर
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